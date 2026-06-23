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  4. Yolların yeni gücü: A101’e 25 Haziran Perşembe günü Revolt Benzinli Motosiklet geliyor!

Yolların yeni gücü: A101’e 25 Haziran Perşembe günü Revolt Benzinli Motosiklet geliyor!

A101, 25 Haziran Perşembe gününden itibaren geçerli olacak aktüel kataloğunda şehir içi ve uzun yol sürüş konforunu artıran Revolt benzinli motosiklet modelini satışa sunuyor. Şık ve dinamik tasarımıyla dikkat çeken bu yeni araç, 6.1 kW azami net gücü ve 10,1 Nm azami net tork üreten motor mekanizmasıyla yüksek performans vadediyor. Hava soğutma sistemine, 6,5 litrelik yakıt tank kapasitesine ve Euro 5+ çevre standardına sahip olan dijital göstergeli bu benzinli motosiklet, cazip fiyat avantajlarıyla raflarda yer alacak.

Yolların yeni gücü: A101’e 25 Haziran Perşembe günü Revolt Benzinli Motosiklet geliyor! - Sayfa 1

VOLTA VM2 ÜÇ TEKERLEKLİ MOPED

Fiyat: 69,990 TL

REVOLT RSX5 150 CC BENZİNLİ MOTOSİKLET

Fiyat: 64,990 TL

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Yolların yeni gücü: A101’e 25 Haziran Perşembe günü Revolt Benzinli Motosiklet geliyor! - Sayfa 2

ONVO 50VQ90F3UA 50” FRAMELESS ULTRA HD QLED GOOGLE TV

Fiyat: 16,999 TL

İFFALCON 55” U65A UHD SMART GOOGLE TV

Fiyat: 21,999 TL

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Yolların yeni gücü: A101’e 25 Haziran Perşembe günü Revolt Benzinli Motosiklet geliyor! - Sayfa 3

PİRANHA 1910 OYUN KONSOLU

Fiyat: 599 TL

THULL KABLOSUZ ŞARJ STANDI

Fiyat: 399 TL

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Yolların yeni gücü: A101’e 25 Haziran Perşembe günü Revolt Benzinli Motosiklet geliyor! - Sayfa 4

SEG INVERTER KLİMA R32 18000 BTU

Fiyat: 33,499 TL

DİJİTECH AIR CW18000 COOL WI-FI KLİMA

Fiyat: 34,499 TL

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