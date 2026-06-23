Yolların yeni gücü: A101’e 25 Haziran Perşembe günü Revolt Benzinli Motosiklet geliyor!
A101, 25 Haziran Perşembe gününden itibaren geçerli olacak aktüel kataloğunda şehir içi ve uzun yol sürüş konforunu artıran Revolt benzinli motosiklet modelini satışa sunuyor. Şık ve dinamik tasarımıyla dikkat çeken bu yeni araç, 6.1 kW azami net gücü ve 10,1 Nm azami net tork üreten motor mekanizmasıyla yüksek performans vadediyor. Hava soğutma sistemine, 6,5 litrelik yakıt tank kapasitesine ve Euro 5+ çevre standardına sahip olan dijital göstergeli bu benzinli motosiklet, cazip fiyat avantajlarıyla raflarda yer alacak.
VOLTA VM2 ÜÇ TEKERLEKLİ MOPED
Fiyat: 69,990 TL
REVOLT RSX5 150 CC BENZİNLİ MOTOSİKLET
Fiyat: 64,990 TL
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ONVO 50VQ90F3UA 50” FRAMELESS ULTRA HD QLED GOOGLE TV
Fiyat: 16,999 TL
İFFALCON 55” U65A UHD SMART GOOGLE TV
Fiyat: 21,999 TL
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