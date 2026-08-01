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  4. Yolların yeni hakimi: 6-12 Ağustos tarihleri arasında A101'e Elektrikli Bisiklet geliyor!

Yolların yeni hakimi: 6-12 Ağustos tarihleri arasında A101'e Elektrikli Bisiklet geliyor!

Şehir hayatının yoğun trafiğine meydan okuyan, dik yokuşları dikiz aynasında bırakan ve özgürlüğü her pedalda hissettiren bu sessiz güç, uzun menziliyle yolculukları tam bir keyfe dönüştürüyor. Modern tasarımıyla tüm bakışları üzerine çekerken, çevre dostu teknolojisi ve sarsılmaz yol tutuşuyla sürücüsüne yolların tek sahibi olma hissini yaşatıyor. Yolların yeni hakimi olan bu harika elektrikli bisiklet, 6 Ağustos Perşembe ile 12 Ağustos Çarşamba tarihleri arasında A101 mağazalarında avantajlı fiyatıyla sizleri bekliyor.

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Yolların yeni hakimi: 6-12 Ağustos tarihleri arasında A101'e Elektrikli Bisiklet geliyor! - Sayfa 1

APEC APT4 ÜÇ TEKERLEKLİ ELEKTRİKLİ MOPED

Fiyat: 59,990 TL

VOLTA VSM ELEKTRİKLİ MOTORLU BİSİKLET

Fiyat: 22,990 TL

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Yolların yeni hakimi: 6-12 Ağustos tarihleri arasında A101'e Elektrikli Bisiklet geliyor! - Sayfa 2

ONVO 65VQ90F3UA 65” FRAMELESS 4K UHD GOOGLE QLED TV

Fiyat: 27,999 TL

ONVO 43VQ80F2FA 43” FRAMELESS FHD WHALE OS 10 QLED TV

Fiyat: 12,499 TL

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Yolların yeni hakimi: 6-12 Ağustos tarihleri arasında A101'e Elektrikli Bisiklet geliyor! - Sayfa 3

SEG 7 KG 1000 DEVİR ÇAMAŞIR MAKİNESİ

Fiyat: 16,799 TL

KİWİ KWP-8556 SU SEBİLİ

Fiyat: 5,999 TL

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Yolların yeni hakimi: 6-12 Ağustos tarihleri arasında A101'e Elektrikli Bisiklet geliyor! - Sayfa 4

KİWİ WAFFLE MAKİNESİ

Fiyat: 999 TL

KİWİ KULE TİPİ TURBO VANTİLATÖR

Fiyat: 4,299 TL

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