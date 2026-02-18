  1. Ekonomim
  2. Foto Galeri
  3. Aktüel
  4. Yolların yeni hakimi A101’den: A101'e benzin derdine son veren Elektrikli Moped geldi

Yolların yeni hakimi A101’den: A101'e benzin derdine son veren Elektrikli Moped geldi

Benzin fiyatlarından yorulan ve şehir içi ulaşımda pratiklik arayanlar için beklenen müjde geldi! A101, 18 Şubat Çarşamba günü satışa sunacağı elektrikli moped ile hem cebinizi koruyor hem de yolların tozunu attırmaya hazırlanıyor. Şık tasarımı ve ekonomik kullanımıyla yolların yeni hakimi olmaya aday bu fırsat aracını kaçırmayın.

Yolların yeni hakimi A101’den: A101'e benzin derdine son veren Elektrikli Moped geldi - Sayfa 1

SEG ÇAMAŞIR MAKİNESİ 12 KG 1200 DEVİR

Fiyat: 17,999 TL

SEG WINDSOR 9 KG KURUTMA MAKİNESİ

Fiyat: 14,999 TL

1 | 13
Yolların yeni hakimi A101’den: A101'e benzin derdine son veren Elektrikli Moped geldi - Sayfa 2

SAMSUNG 50U800F 50” 4K ULTRA SMART LED TV

Fiyat: 25,999 TL

TOSHIBA 55UV2363DT-55UV1563DT 55” 4K UHD VIDAA TV

Fiyat: 19,499 TL

2 | 13
Yolların yeni hakimi A101’den: A101'e benzin derdine son veren Elektrikli Moped geldi - Sayfa 3

PIERRE CARDIN ERKEK BAKIM SETİ


Fiyat: 899 TL

PIERRE CARDIN SAÇ DÜZLEŞTİRİCİ

Fiyat: 599 TL

3 | 13
Yolların yeni hakimi A101’den: A101'e benzin derdine son veren Elektrikli Moped geldi - Sayfa 4

VOLTA VT5 PRO ÜÇ TEKERLEKLİ MOPED


Fiyat: 89,990 TL

VOLTA YIDE SEO3 MAX ELEKTRİKLİ MOPED

Fiyat: 39,990 TL

4 | 13