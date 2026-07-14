Yolu Saros Körfezi'nden geçeceklere 20 plaj önerisi! Berrak suyu, sakin atmosferi ve altın kumu...

Naturel güzellikleri ve temiz deniziyle her sene binlerce ziyaretçiyi ağırlayan Saros Körfezi, yaz sezonunun gözde rotaları arasında yer alıyor. Bölgenin en beğenilen 20 plajını kapsayan listede, aileler, kamp tutkunları ve günübirlik tatil yapmak isteyenler adına çeşitli opsiyonlar bulunuyor. Kristal berraklığındaki deniziyle dikkat çeken bu plajlar, huzurlu bir yaz tatili arayanların ilk tercihleri arasında yer alıyor.