Yolu Saros Körfezi'nden geçeceklere 20 plaj önerisi! Berrak suyu, sakin atmosferi ve altın kumu...
Ege sularının en temiz denizlerinden birine ev sahipliği yapan Saros Körfezi'nde denize girilebilecek en güzel 20 plaj bir araya getirdik. Berrak suları, naturel koyları ve sakin atmosferiyle dikkat çeken plajlar, yaz tatili planlayanlara birbirinden cazip alternatifler sunuyor.
Naturel güzellikleri ve temiz deniziyle her sene binlerce ziyaretçiyi ağırlayan Saros Körfezi, yaz sezonunun gözde rotaları arasında yer alıyor. Bölgenin en beğenilen 20 plajını kapsayan listede, aileler, kamp tutkunları ve günübirlik tatil yapmak isteyenler adına çeşitli opsiyonlar bulunuyor. Kristal berraklığındaki deniziyle dikkat çeken bu plajlar, huzurlu bir yaz tatili arayanların ilk tercihleri arasında yer alıyor.
1. Erikli Plajı (Keşan) – En popüler ve uzun plajlardan, ince kum, sığ deniz, ailelere uygun, mavi bayraklı.