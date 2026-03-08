  1. Ekonomim
Yönetmenler bile tahammül edemiyor; İzleyeni bam teli gibi geren 10 film.

Netflix, HBO Max, Amazon Prime, Disney gibi platformlara rağmen gerilim filmi denildiğinde eski yapımlar parmak ısırtmaya devam ediyor.

Gerilim sinemasının unutulmaz yapımları, aradan yıllar geçse de izleyiciyi koltuğuna çivilemeye devam ediyor. Dijital platformların yükselişine rağmen eski filmlerin yarattığı atmosfer, ustaca kurulan hikayeler ve psikolojik baskı hissi hala kolay kolay aşılamıyor.

DAHA İYİSİ YOK! EN İYİ 10 GERİLİM FİLMİ

Sinema tarihine damga vuran bu yapımlar, izleyeni adeta bir sinir hattı üzerinde yürütüyor. Derecelenen puanlar, hakkında yapılan yorum ve eleştiriler kapsamında en iyi 10 gerilim filmi şöyle sıralandı:

 

The Usual Suspects (Olağan Şüpheliler)

Yönetmen: Bryan Singer
Puan: 8.5
Yıl: 1995

Psycho (Sapık)

Yönetmen: Alfred Hitchcock
Puan: 8.5
Yıl: 1960

