YouTube 1.000.000 izlenmeye ne kadar veriyor? Türk yayıncıların kazancı şaşırttı
YouTube platofrmunda 1 milyon izlenmenin geliri tek bir rakama bağlı değil. İzleyici kitlesi, içerik cinsi ve reklam gelirleri kazancı ciddi biçimde değiştirebiliyor.
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Milyonlarca izlenmeye ulaşan videolar, içerik üreticileri için mühim bir kazanç kapısı oluşturuyor. Fakat YouTube’un ödediği tutar her kanal için aynı olmuyor. İşte 1 milyon izlenme için Türk yayıncıların elde edebileceği yaklaşık kazançlar.
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