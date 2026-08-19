YouTube 1.000.000 izlenmeye ne kadar veriyor? Türk yayıncıların kazancı şaşırttı

Milyonlarca izlenmeye ulaşan videolar, içerik üreticileri için mühim bir kazanç kapısı oluşturuyor. Fakat YouTube’un ödediği tutar her kanal için aynı olmuyor. İşte 1 milyon izlenme için Türk yayıncıların elde edebileceği yaklaşık kazançlar.