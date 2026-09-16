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  4. Youtube hesabı açmadan önce bilmeniz gereken tek bilgi. En yüksek kazancı olan 62 kanal türü.

Youtube hesabı açmadan önce bilmeniz gereken tek bilgi. En yüksek kazancı olan 62 kanal türü.

Youtube’da içerik üreticisi olmak isteyenlerin hesap açmadan önce bilmesi gereken ‘en iyi kazanç sağlayan’ türleri galerimizde derledik.

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Youtube hesabı açmadan önce bilmeniz gereken tek bilgi. En yüksek kazancı olan 62 kanal türü. - Sayfa 1

Günümüzde içerik üreticileri için kazançlar, işlenen konulara göre büyük farklılıklar gösteriyor. Kişisel finans, borsa ve internetten para kazanma gibi finansal temalı içerikler milyon izlenme başına on binlerce dolarla zirvede yer alıyor.

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Youtube hesabı açmadan önce bilmeniz gereken tek bilgi. En yüksek kazancı olan 62 kanal türü. - Sayfa 2

Buna karşın internet memeleri ve popüler kültür odaklı bazı niş konular ise en düşük getirili kategoriler arasında bulunuyor.

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Youtube hesabı açmadan önce bilmeniz gereken tek bilgi. En yüksek kazancı olan 62 kanal türü. - Sayfa 3

1.000.000 İZLENMEYE 681.240 TL…

İşte Youtube’da 1.000.000 izlenme başına en değerli kazanç sağlayan kanal türleri:

 

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Youtube hesabı açmadan önce bilmeniz gereken tek bilgi. En yüksek kazancı olan 62 kanal türü. - Sayfa 4

Trap Kültürü: $2.000 (Yaklaşık 97.320 TL)

Korku Hikayeleri: $2.500 (Yaklaşık 121.650 TL)

Anime: $2.500 (Yaklaşık 121.650 TL)

Animasyonlu Hikayeler: $2.800 (Yaklaşık 136.248 TL)

Top 10 Videoları: $3.000 (Yaklaşık 145.980 TL)

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