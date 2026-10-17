Yük altında işlemciyi buzdolabı gibi tutan 15 soğutucu ; Bütçe dostu F/P modeller listede.
Oyuncu bilgisayarı toplamak isteyen fakat işlemciyi nasıl soğutacağını kara kara düşünenler için bütçe dostu F/P ve yüksek performans soğutucuları foto galerimizde derledik…
Bilgisayar performansını doğrudan etkileyen işlemci soğutucularında kule tipi ve sıvı soğutma modelleri arasındaki rekabet kızışıyor.
Yüksek güç tüketen Intel sistemlerde 360mm sıvı soğutmalar öne çıkarken, AMD tarafında ise verimli kule tipi modeller bütçe dostu çözümler sunuyor.
Doğru soğutucu tercihi; sistem kararlılığı, uzun kullanım ömrü ve düşük sıcaklık değerleri için kritik rol oynuyor.