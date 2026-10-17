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  4. Yük altında işlemciyi buzdolabı gibi tutan 15 soğutucu ; Bütçe dostu F/P modeller listede.

Yük altında işlemciyi buzdolabı gibi tutan 15 soğutucu ; Bütçe dostu F/P modeller listede.

Oyuncu bilgisayarı toplamak isteyen fakat işlemciyi nasıl soğutacağını kara kara düşünenler için bütçe dostu F/P ve yüksek performans soğutucuları foto galerimizde derledik…

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Yük altında işlemciyi buzdolabı gibi tutan 15 soğutucu ; Bütçe dostu F/P modeller listede. - Sayfa 1

Bilgisayar performansını doğrudan etkileyen işlemci soğutucularında kule tipi ve sıvı soğutma modelleri arasındaki rekabet kızışıyor.

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Yük altında işlemciyi buzdolabı gibi tutan 15 soğutucu ; Bütçe dostu F/P modeller listede. - Sayfa 2

Yüksek güç tüketen Intel sistemlerde 360mm sıvı soğutmalar öne çıkarken, AMD tarafında ise verimli kule tipi modeller bütçe dostu çözümler sunuyor.

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Yük altında işlemciyi buzdolabı gibi tutan 15 soğutucu ; Bütçe dostu F/P modeller listede. - Sayfa 3

Doğru soğutucu tercihi; sistem kararlılığı, uzun kullanım ömrü ve düşük sıcaklık değerleri için kritik rol oynuyor.

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Yük altında işlemciyi buzdolabı gibi tutan 15 soğutucu ; Bütçe dostu F/P modeller listede. - Sayfa 4

HER BÜTÇEYE GÖRE SOĞUTUCU

Her oyuncunun bütçesine göre işlemci soğutucuları şöyle:

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