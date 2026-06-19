Yüksek hassasiyet ve yaratıcı tasarımlar: BİM’e 24 Haziran Çarşamba Falcon Lazer Gravür geliyor!
Yüksek hassasiyet ve yaratıcı tasarımlar: BİM’e 24 Haziran Çarşamba Falcon Lazer Gravür geliyor!
BİM, 24 Haziran Çarşamba günü Falcon A1 Lazer Gravür Cihazı'nı satışa sunarak üretim ve tasarım meraklılarına hitap ediyor. 10 Watt gücünde diyet lazer tipine sahip cihaz, 381x305 mm geniş çalışma alanı sunuyor. Karton, ahşap, bambu, deri, kumaş, akrilik ve plastik gibi birçok farklı materyale uygulama yapabilen bu ürün; LightBurn, LaserGRBL ve Falcon Design Space yazılımlarını destekliyor. Yaratıcı projeleri hayata geçirmek isteyenler için ideal olan bu profesyonel cihaz, uygun taksit avantajlarıyla BİM mağazalarında sınırlı stoklarla yerini alacak.
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