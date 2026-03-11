Yüksek maliyetli tadilatlara BİM freni! BİM’e bugün ve pratik mutfak modülleri geliyor
BİM 11 Mart 2026 Çarşamba aktüel ürünler kataloğu ile mutfaklarda değişim rüzgarı esiyor. Uygun fiyatlı mutfak modülleri ve modern yenileme çözümleri, hayalindeki mutfağa kavuşmak isteyenler için BİM mağazalarında satışa sunuluyor. Hem bütçe dostu hem de estetik tasarımlarla mutfağını baştan yaratmak isteyenler için kaçırılmayacak bu dev fırsat, sınırlı stoklarla geliyor.
KEYSMART NOFROST BUZDOLABI KEY 490 NFS
Fiyat: 27,900 TL
KEYSMART NOFROST BUZDOLABI KEY 430 NFE
Fiyat: 21,900 TL
KEYSMART BUZDOLABI KEY 330 STE
Fiyat: 14,900 TL
KEYSMART NOFROST BUZDOLABI KEY 250 NFE
Fiyat: 12,900 TL
