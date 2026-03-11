  1. Ekonomim
  2. Foto Galeri
  3. Aktüel
  4. Yüksek maliyetli tadilatlara BİM freni! BİM’e bugün ve pratik mutfak modülleri geliyor

Yüksek maliyetli tadilatlara BİM freni! BİM’e bugün ve pratik mutfak modülleri geliyor

BİM 11 Mart 2026 Çarşamba aktüel ürünler kataloğu ile mutfaklarda değişim rüzgarı esiyor. Uygun fiyatlı mutfak modülleri ve modern yenileme çözümleri, hayalindeki mutfağa kavuşmak isteyenler için BİM mağazalarında satışa sunuluyor. Hem bütçe dostu hem de estetik tasarımlarla mutfağını baştan yaratmak isteyenler için kaçırılmayacak bu dev fırsat, sınırlı stoklarla geliyor.

Yüksek maliyetli tadilatlara BİM freni! BİM’e bugün ve pratik mutfak modülleri geliyor - Sayfa 1

KEYSMART NOFROST BUZDOLABI KEY 490 NFS

Fiyat: 27,900 TL

1 | 16
Yüksek maliyetli tadilatlara BİM freni! BİM’e bugün ve pratik mutfak modülleri geliyor - Sayfa 2

KEYSMART NOFROST BUZDOLABI KEY 430 NFE


Fiyat: 21,900 TL

2 | 16
Yüksek maliyetli tadilatlara BİM freni! BİM’e bugün ve pratik mutfak modülleri geliyor - Sayfa 3

KEYSMART BUZDOLABI KEY 330 STE

Fiyat: 14,900 TL

3 | 16
Yüksek maliyetli tadilatlara BİM freni! BİM’e bugün ve pratik mutfak modülleri geliyor - Sayfa 4

KEYSMART NOFROST BUZDOLABI KEY 250 NFE

Fiyat: 12,900 TL

4 | 16