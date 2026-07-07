Yüksek performans uygun fiyat: BİM'e 12 Temmuz Pazar OPPO Cep Telefonu geliyor!
Yüksek performans uygun fiyat: BİM'e 12 Temmuz Pazar OPPO Cep Telefonu geliyor!
BİM 12 Temmuz Pazar günü teknoloji meraklılarını sevindirecek bütçe dostu bir kampanya sunuyor! Fiyat performans dengesiyle öne çıkan OPPO akıllı cep telefonu, 4 GB RAM ve 128 GB dahili depolama alanı seçeneğiyle bu hafta raflardaki yerini alıyor. Günlük kullanımda akıcı bir deneyim sunan ve geniş hafif hafızasıyla fotoğraflarınızı rahatça saklamanızı sağlayan bu şık cihaz, şarj performansıyla da dikkat çekiyor. Güçlü donanımı uygun fiyata sunan OPPO cep telefonu sınırlı stoklarla BİM'de!
TCL 55 İNÇ 4K QLED HDR GOOGLE TV 55T61C
Fiyat: 24.900 TL
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LG 65 İNÇ AI QNED MINI LED 4K SMART TV 65QNED7EB3C
Fiyat: 44.900 TL
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