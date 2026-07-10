Yüksek tasarruf, sessiz motor: 15 Temmuz Çarşamba BİM'e Çamaşır Makinesi geliyor!
Yüksek tasarruf, sessiz motor: 15 Temmuz Çarşamba BİM'e Çamaşır Makinesi geliyor!
BİM, 15 Temmuz Çarşamba günü bütçenizi rahatlatacak yeni çamaşır makinesi çeşitlerini getiriyor. Faturayı düşüren yüksek enerji tasarrufu ve gece bile yıkama yapabileceğiniz sessiz motor teknolojisi bu modellerde buluşuyor. Kalabalık aileler için büyük kolaylık sağlayan dev kazan haznesi sayesinde, yorgan ve battaniyeleriniz bile tek seferde tertemiz çıkıyor. Akıllı deterjan yönetimi ve gelişmiş leke çıkarma programlarıyla donatılan bu kaçırılmayacak fırsat ürünleri BİM raflarında sizleri bekliyor.
KEYSMART NOFROST BUZDOLABI KEY 490 NFS
Fiyat: 33,900 TL
1 | 22
2 | 22
KEYSMART BUZDOLABI KEY 330 STE
Fiyat: 17,900 TL
3 | 22
4 | 22
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