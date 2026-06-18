Yüksek teknoloji ve fonksiyonellik bir arada: BİM’den 24 Haziran’da Creality 3D Tarayıcı fırsatı!
Yüksek teknoloji ve fonksiyonellik bir arada: BİM’den 24 Haziran’da Creality 3D Tarayıcı fırsatı!
BİM, 24 Haziran Çarşamba günü Creality CR-Scan Ferret Pro 3D Tarayıcı'yı satışa sunarak teknoloji meraklılarına ve profesyonellere hitap ediyor. Yüksek hassasiyet ve kablosuz özgürlük sunan bu cihaz, 24-Bit renkli tarama yeteneğiyle öne çıkıyor. Taşınabilir ve hafif tasarımıyla dikkat çeken tarayıcı; 0.1 mm'ye kadar doğruluk, 0.16 mm çözünürlük ve saniyede 30 fps'e kadar tarama hızı vadediyor. 5000 mAh güçlü bataryalı kablosuz tarama kolu da dahil olan bu yenilikçi teknoloji ürünü, taksit avantajlarıyla BİM mağazalarında sınırlı stokla yer alacak.
MONSTER ABRA A7 V16.2.11 OYUN BİLGİSAYARI
Fiyat: 63.900 TL
1 | 15
MONSTER TULPAR TD3 V1.2.3.3 OYUN BİLGİSAYARI
Fiyat: 50.990
2 | 15
MONSTER ABRA A5 V21.5.7 OYUN BİLGİSAYARI
Fiyat: 40.900 TL
3 | 15
XDRIVE RÜZGAR OYUNCU MASASI
Fiyat: 6.450 TL
4 | 15
Bu site deneyimlerinizi kişiselleştirmek amacıyla KVKK ve GDPR uyarınca çerez(cookie) kullanmaktadır.
Bu konu hakkında detaylı bilgi almak için çerez
politikası ve aydınlatma
metni sayfalarını gözden geçirebilirsiniz. Sitemizi kullanarak, çerezleri kullanmamızı kabul
edersiniz.