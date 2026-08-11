Yüzde 178,5 arttı! Dolar bazında kiralar bu şehirlerde tavan yaptı... İşte İstanbul'un yeri
Dünyanın büyük şehirlerinde ev kiralarının son senelerdeki farklılıkları dikkat çekti. Deutsche Bank’ın araştırmasına göre İstanbul, 2020-2025 döneminde dolar bazında kira artışında zirveye çıkarak 69 şehir arasında ilk sırada yer aldı.
Ekonomim haberlerini Google'da daha sık görün Ekonomim'i tercih ettiğiniz kaynaklara ekleyerek nitelikli haberlere daha kolay ulaşın.
Global anlamda konut kiralarındaki değişim şehirler arasındaki farkları da gün yüzüne çıkardı. Deutsche Bank’ın “Mapping the World’s Prices 2025” araştırmasında şehir merkezindeki 1 yatak odalı dairelerin kiraları karşılaştırıldı. Buna göre İstanbul’da dolar bazında kira fiyatları 2020-2025 döneminde yüzde 178,5 artarak listede en yüksek yükselişi kaydetti.
1 | 12