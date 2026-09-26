Yüzde 96 ile en yüksek istihdam oranı… İşte Türkiye’de geleceği parlak 20 meslek türü.
Üniversitesini okuduktan sonra istihdam edilmek isteyenlerin yakından takip ve tercih ettiği 20 meslek belli oldu.
Türkiye’de üniversite tercihi yapacak öğrenciler için gelecekte öne çıkması beklenen lisans bölümleri dikkat çekiyor.
2024 TÜİK verileri ve güncel sektör analizleri temel alınarak hazırlanan listede sağlık, mühendislik, yazılım, yapay zeka ve siber güvenlik alanları öne çıktı.
Tıp ve pilotajın yanı sıra teknoloji odaklı bölümlerin de istihdam ve kariyer potansiyeli açısından dikkat çektiği görülüyor.