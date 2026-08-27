Zabıta, belediye, itfaiye... Beklenen memur alımı ilanı geldi! İşte son başvuru tarihi
Zabıta, itfaiye ve çeşitli kadrolarda görev yapmak üzere beklenen memur alımı ilanı yayımlandı. İŞKUR’un kurum dışı kamu ilanları çerçevesinde duyurulan alım için başvuru aşamasında ve son başvuru tarihi belli oldu.
Devlet kadrolarında görev yapmak isteyen adayların yakından takip ettiği personel ilanlarına bir yenisi daha eklendi. İŞKUR kurum dışı ilanlarında paylaşılan duyuru çerçevesinde belediye çatısı altında zabıta, itfaiye ve çeşitli kadrolarda personel alımı yapılacağı açıklandı. Adayların başvuru şartlarını karşılamaları halinde belirtilen tarihe kadar başvurularını tamamlamaları gerekiyor.
04.09.2026 17:00 Edirne Keşan Belediyesi Memur Alım İlanı 04.09.2026
11.09.2026 17:00 Edirne Keşan Belediyesi Memur Alım İlanı 11.09.2026