Zabıta, belediye, itfaiye... Beklenen memur alımı ilanı geldi! İşte son başvuru tarihi

Devlet kadrolarında görev yapmak isteyen adayların yakından takip ettiği personel ilanlarına bir yenisi daha eklendi. İŞKUR kurum dışı ilanlarında paylaşılan duyuru çerçevesinde belediye çatısı altında zabıta, itfaiye ve çeşitli kadrolarda personel alımı yapılacağı açıklandı. Adayların başvuru şartlarını karşılamaları halinde belirtilen tarihe kadar başvurularını tamamlamaları gerekiyor.