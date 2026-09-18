ZAMAN AKAR, TARZINIZ KALIR: TIMBERLAND, G-SHOCK, CASIO KOL SAATLERİ BİM'DE! (BİM 23-29 EYLÜL)
BİM 23 Eylül aktüel kataloğu için geri sayım başladı ve bu kez kimse böyle bir sürpriz beklemiyordu! BİM'e Timberland, G-SHOCK ve Casio marka kol saatleri kesin olarak geliyor. Piyasada 5 bin TL'den başlayan G-SHOCK'un en dayanıklı modelleri, Timberland'ın şık ve modern tasarımları ve efsane Casio saatler BİM güvencesiyle ve piyasa fiyatının çok altında satışa çıkacak. Hediye sezonu öncesi yok satması beklenen marka saatler, sınırlı stokla 23 Eylül Çarşamba günü BİM mağazalarında olacak. Saat tutkunları şimdiden alarm kurdu!
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