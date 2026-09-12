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  4. Zamanın sınavından geçtiler! İşte mühendislik harikası en güvenilir 10 otomobil motoru

Zamanın sınavından geçtiler! İşte mühendislik harikası en güvenilir 10 otomobil motoru

Senelerce kullanılan ve güç durumlarda dayanıklılığını kanıtlayan bazı Avrupa motorları, otomotiv tarihine damga vurdu. İşte mühendislik kalitesi ve uzun ömürleriyle öne çıkan en güvenilir 10 motor.

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Zamanın sınavından geçtiler! İşte mühendislik harikası en güvenilir 10 otomobil motoru - Sayfa 1

Avrupa otomotiv sektörü, performans kadar dayanıklılığıyla da öne çıkan çok sayıda motor geliştirdi. Almanya’nın yüksek hızlı yollarından İsviçre’nin zorlu dağ rotalarına kadar farklı koşullarda kullanılan bu motorlar, uzun ömürleri ve sağlam yapılarıyla sürücülerin güvenini kazandı. Zamanın sınavından başarıyla geçen ve güvenilirlikleriyle öne çıkan 10 Avrupa motorunu bir araya getirdik.

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Zamanın sınavından geçtiler! İşte mühendislik harikası en güvenilir 10 otomobil motoru - Sayfa 2

1. Volkswagen 1.9L TDI (ALH)
Kullanıldığı Araçlar: VW Golf, Jetta, Passat (1998–2006)
Güvenilirliğinin Sebepleri: Basit tasarım, mekanik turboşarj ve uzun servis aralıkları. Bu motorun 500.000 km'yi aşması alışılmadık bir durum değil.

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Zamanın sınavından geçtiler! İşte mühendislik harikası en güvenilir 10 otomobil motoru - Sayfa 3

2. Mercedes-Benz 3.0L V6 Dizel (OM642)
Kullanıldığı Araçlar: Mercedes E-Class, ML, Sprinter Vanlar
Neden Güvenilir: Doğru bakımla sağlam dizel performansı. Hem kişisel hem de ticari kullanım için ideal.

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Zamanın sınavından geçtiler! İşte mühendislik harikası en güvenilir 10 otomobil motoru - Sayfa 4

3. BMW 3.0L Sıralı 6 Silindirli (N52)
Kullanıldığı Araçlar: BMW 3 Serisi, 5 Serisi (2005–2013)
Güvenilir Olmasının Nedenleri: Atmosferik emişli, modern turboşarjlı versiyonlara göre daha az sensöre sahip ve iyi bakıldığında yüksek kilometre performansı sunabiliyor.

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