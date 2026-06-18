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  4. Zamanın teknoloji ile buluşması: A101’e bugün Akıllı Saat geliyor!

Zamanın teknoloji ile buluşması: A101’e bugün Akıllı Saat geliyor!

A101 bugün Infinix Smart X Watch 3 akıllı saat modelini indirimli fiyatıyla satışa sunuyor. Gelişmiş sağlık analizleri ve spor takibi modlarıyla öne çıkan bu akıllı cihaz; geniş ekran tasarımı, uzun batarya ömrü och şık kordon yapısıyla günlük hayatınızı kolaylaştırıyor. Anlık bildirim takibi ve çağrı yönetimi gibi akıllı fonksiyonlarıyla dikkat çeken bu giyilebilir teknoloji ürünü, sadece internete özel uygun fiyat avantajıyla bugün platform üzerinde yeni sahiplerini arıyor.

Zamanın teknoloji ile buluşması: A101’e bugün Akıllı Saat geliyor! - Sayfa 1

NORDMENDE 65” Q65NM1105 4K WHALE QLED TV

Fiyat: 27,499 TL

ONVO 32VQ80F2HA 32” FRAMELESS HD WHALE OS 10 QLED TV

Fiyat: 7,999 TL

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Zamanın teknoloji ile buluşması: A101’e bugün Akıllı Saat geliyor! - Sayfa 2

REVOLT RSX4 125 CC MAXİ SCOOTER

Fiyat: 59,990 TL

VOLTA VSM ELEKTRİKLİ MOTORLU BİSİKLET MAT SİYAH

Fiyat: 19,990 TL

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Zamanın teknoloji ile buluşması: A101’e bugün Akıllı Saat geliyor! - Sayfa 3

FLAVEL BEYAZ TURBO CAM ANKASTRE SET

Fiyat: 15,999 TL

SEG NF4831 NO-FROST BUZDOLABI

Fiyat: 24,999 TL

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Zamanın teknoloji ile buluşması: A101’e bugün Akıllı Saat geliyor! - Sayfa 4

SİNBO AYAKLI VANTİLATÖR

Fiyat: 1,299 TL

ELİTLED FANLI LED AMPUL

Fiyat: 799 TL

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