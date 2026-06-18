Zamanın teknoloji ile buluşması: A101’e bugün Akıllı Saat geliyor!
A101 bugün Infinix Smart X Watch 3 akıllı saat modelini indirimli fiyatıyla satışa sunuyor. Gelişmiş sağlık analizleri ve spor takibi modlarıyla öne çıkan bu akıllı cihaz; geniş ekran tasarımı, uzun batarya ömrü och şık kordon yapısıyla günlük hayatınızı kolaylaştırıyor. Anlık bildirim takibi ve çağrı yönetimi gibi akıllı fonksiyonlarıyla dikkat çeken bu giyilebilir teknoloji ürünü, sadece internete özel uygun fiyat avantajıyla bugün platform üzerinde yeni sahiplerini arıyor.
NORDMENDE 65” Q65NM1105 4K WHALE QLED TV
Fiyat: 27,499 TL
ONVO 32VQ80F2HA 32” FRAMELESS HD WHALE OS 10 QLED TV
Fiyat: 7,999 TL
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REVOLT RSX4 125 CC MAXİ SCOOTER
Fiyat: 59,990 TL
VOLTA VSM ELEKTRİKLİ MOTORLU BİSİKLET MAT SİYAH
Fiyat: 19,990 TL
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FLAVEL BEYAZ TURBO CAM ANKASTRE SET
Fiyat: 15,999 TL
SEG NF4831 NO-FROST BUZDOLABI
Fiyat: 24,999 TL
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