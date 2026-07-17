Zarif tasarımla serinlik başlıyor: BİM'e 22 Temmuz Çarşamba Kumtel Cam Kapaklı İçecek Dolabı geliyor

BİM aktüel ürünler kataloğu ile 22 Temmuz Çarşamba günü satışa sunulacak olan Kumtel cam kapaklı içecek dolabı, şık siyah rengi ve modern tasarımıyla evinizde ya da ofisinizde estetik bir hava yaratıyor. 44 litrelik ideal iç hacmi sayesinde en sevdiğiniz içecekleri her an ideal soğuklukta ve taze tutmanızı sağlayan bu kompakt dolap, dayanıklı cam kapağı ve konforlu kullanımıyla öne çıkıyor. Hem az yer kaplayan hem de yüksek performans sunan siyah renkli bu şık mini dolabın tüm teknik özellikleri ve kaçırılmayacak fiyat avantajları haberimizde.
INTEX ŞİŞME JAKUZİLİ SPA SETİ
Fiyat: 34,750 TL
1 | 15
2 | 15
KUMTEL 15 PROGRAM BEYAZ CAM ANKASTRE SET
Fiyat: 16,900 TL
3 | 15
4 | 15
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