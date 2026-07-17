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  4. Zarif tasarımla serinlik başlıyor: BİM'e 22 Temmuz Çarşamba Kumtel Cam Kapaklı İçecek Dolabı geliyor

Zarif tasarımla serinlik başlıyor: BİM'e 22 Temmuz Çarşamba Kumtel Cam Kapaklı İçecek Dolabı geliyor

BİM aktüel ürünler kataloğu ile 22 Temmuz Çarşamba günü satışa sunulacak olan Kumtel cam kapaklı içecek dolabı, şık siyah rengi ve modern tasarımıyla evinizde ya da ofisinizde estetik bir hava yaratıyor. 44 litrelik ideal iç hacmi sayesinde en sevdiğiniz içecekleri her an ideal soğuklukta ve taze tutmanızı sağlayan bu kompakt dolap, dayanıklı cam kapağı ve konforlu kullanımıyla öne çıkıyor. Hem az yer kaplayan hem de yüksek performans sunan siyah renkli bu şık mini dolabın tüm teknik özellikleri ve kaçırılmayacak fiyat avantajları haberimizde.

Zarif tasarımla serinlik başlıyor: BİM'e 22 Temmuz Çarşamba Kumtel Cam Kapaklı İçecek Dolabı geliyor - Sayfa 1

INTEX ŞİŞME JAKUZİLİ SPA SETİ


Fiyat: 34,750 TL

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Zarif tasarımla serinlik başlıyor: BİM'e 22 Temmuz Çarşamba Kumtel Cam Kapaklı İçecek Dolabı geliyor - Sayfa 2
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Zarif tasarımla serinlik başlıyor: BİM'e 22 Temmuz Çarşamba Kumtel Cam Kapaklı İçecek Dolabı geliyor - Sayfa 3

KUMTEL 15 PROGRAM BEYAZ CAM ANKASTRE SET


Fiyat: 16,900 TL

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Zarif tasarımla serinlik başlıyor: BİM'e 22 Temmuz Çarşamba Kumtel Cam Kapaklı İçecek Dolabı geliyor - Sayfa 4
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