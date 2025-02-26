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  4. Zembilli dizisine Kubilay Penbeklioğlu dahil oldu! Kubilay Penbeklioğlu kimdir?

Zembilli dizisine Kubilay Penbeklioğlu dahil oldu! Kubilay Penbeklioğlu kimdir?

Zembilli dizisine Kubilay Penbeklioğlu dahil oldu. Türk oyuncu, tiyatro ve seslendirme sanatçısı olan Kubilay Penbeklioğlu dizide Erol karakterini canlandıracak. Peki, Kubilay Penbeklioğlu kimdir? Kubilay Penbeklioğlu hangi dizi ve filmlerde rol almıştır? İşte detaylar…

Zembilli dizisine Kubilay Penbeklioğlu dahil oldu! Kubilay Penbeklioğlu kimdir? - Sayfa 1

Kubilay Penbeklioğlu kimdir?

10 Mart 1967 yılında Ankara’da doğan Kubilay Penbeklioğlu, Türk oyuncu, tiyatro ve seslendirme sanatçısıdır.

Penbeklioğlu; ilk, orta ve lise öğrenimini Ankara'da tamamladıktan sonra 1990-1991 öğretim yılında kazandığı Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tiyatro Bölümü Oyunculuk Anabilim Dalından, 1995 yılında Dario Fo'nun Bir Anarşistin Kaza Sonucu Ölümü adlı tez oyunuyla mezun oldu.

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Zembilli dizisine Kubilay Penbeklioğlu dahil oldu! Kubilay Penbeklioğlu kimdir? - Sayfa 2

Lisans eğitimi sırasında Ankara Devlet Tiyatrosu ve TRT'de çocuk ve gençlik dramalarında (Mavi Gezegen, Masallar, Uçan Balon bazıları) oyunculuk yaptı.

Üniversite döneminde oyunculuk dersleri dışında çocuk draması ve çocuk tiyatrosu üzerine kapsamlı dersler aldı.(Sevinç Sokullu) Bunun üzerine öğrencilik yıllarında ve mezun olduktan sonra çeşitli ilk ve ortaöğretim okullarında (Aşye Abla Koleji, Evrensel Koleji, Anadolu Lisesi-Ankara; İstek Vakfı Bilge Kaan Koleji, Uğur Koleji-İstanbul) drama öğretmenliği yaptı. Temmuz 1997'de evlendi. Eşinin görevi dolayısıyla İstanbul'a yerleşti.

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Zembilli dizisine Kubilay Penbeklioğlu dahil oldu! Kubilay Penbeklioğlu kimdir? - Sayfa 3

Ekim 1997 sezonunda İstanbul Şehir Tiyatrosu'na oyuncu olarak başvurdu ve kabul edildi.

Hâlen aynı kurumda oyuncu olarak çalışmalarını sürdürmektedir. Tiyatro aktörlüğünün yanı sıra film ve dizi çalışmaları yapmaktadır. 2007 yılında 11. Afife Jale Ödülleri'nde Ceza Kanunu adlı oyunuyla "yardımcı rolde en başarılı müzikal ya da komedi erkek oyuncusu" dalında aday gösterilmiştir.

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Zembilli dizisine Kubilay Penbeklioğlu dahil oldu! Kubilay Penbeklioğlu kimdir? - Sayfa 4

Kubilay Penbeklioğlu hangi dizi ve filmlerde rol almıştır?

Televizyon

2001   Yeni Hayat

2001   Benimle Evlenir misin?   

2004  Türkü Filmi: Kapkaç

2004  İstanbul Şahidimdir     

2004  Gizli Dünyalar   

2005   Emret Komutanım

2006  Belalı Baldız

2006  Yaşanmış Şehir

2006  Selena

2005-2007   Hırsız Polis

2007  Doktorlar

2007  Hepsi 1

2008  Memur Muzaffer   

2008  Binbir Gece

2010   Mükemmel Çift

2011     Akasya Durağı

2011     Başrolde Aşk

2011     Ve İnsan Aldandı

2012    Hayatımın Rolü     

2013    Altındağlı

2013    Yalan Dünya

2014   Galip Derviş Zafer Taşçı

2014   Kiraz Mevsimi

2015    Çilek Kokusu

2016    Zengin Kısmet

2017-2018     Kalbimdeki Deniz 

2019    Verda

2019    Kimse Bilmez

2020  Mucize Doktor

2022-2023    Kuruluş Osman

2024  Kirli Sepeti

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