Zembilli dizisine Kubilay Penbeklioğlu dahil oldu! Kubilay Penbeklioğlu kimdir?
Zembilli dizisine Kubilay Penbeklioğlu dahil oldu. Türk oyuncu, tiyatro ve seslendirme sanatçısı olan Kubilay Penbeklioğlu dizide Erol karakterini canlandıracak. Peki, Kubilay Penbeklioğlu kimdir? Kubilay Penbeklioğlu hangi dizi ve filmlerde rol almıştır? İşte detaylar…
Kubilay Penbeklioğlu kimdir?
10 Mart 1967 yılında Ankara’da doğan Kubilay Penbeklioğlu, Türk oyuncu, tiyatro ve seslendirme sanatçısıdır.
Penbeklioğlu; ilk, orta ve lise öğrenimini Ankara'da tamamladıktan sonra 1990-1991 öğretim yılında kazandığı Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tiyatro Bölümü Oyunculuk Anabilim Dalından, 1995 yılında Dario Fo'nun Bir Anarşistin Kaza Sonucu Ölümü adlı tez oyunuyla mezun oldu.
Lisans eğitimi sırasında Ankara Devlet Tiyatrosu ve TRT'de çocuk ve gençlik dramalarında (Mavi Gezegen, Masallar, Uçan Balon bazıları) oyunculuk yaptı.
Üniversite döneminde oyunculuk dersleri dışında çocuk draması ve çocuk tiyatrosu üzerine kapsamlı dersler aldı.(Sevinç Sokullu) Bunun üzerine öğrencilik yıllarında ve mezun olduktan sonra çeşitli ilk ve ortaöğretim okullarında (Aşye Abla Koleji, Evrensel Koleji, Anadolu Lisesi-Ankara; İstek Vakfı Bilge Kaan Koleji, Uğur Koleji-İstanbul) drama öğretmenliği yaptı. Temmuz 1997'de evlendi. Eşinin görevi dolayısıyla İstanbul'a yerleşti.
Ekim 1997 sezonunda İstanbul Şehir Tiyatrosu'na oyuncu olarak başvurdu ve kabul edildi.
Hâlen aynı kurumda oyuncu olarak çalışmalarını sürdürmektedir. Tiyatro aktörlüğünün yanı sıra film ve dizi çalışmaları yapmaktadır. 2007 yılında 11. Afife Jale Ödülleri'nde Ceza Kanunu adlı oyunuyla "yardımcı rolde en başarılı müzikal ya da komedi erkek oyuncusu" dalında aday gösterilmiştir.
Kubilay Penbeklioğlu hangi dizi ve filmlerde rol almıştır?
Televizyon
2001 Yeni Hayat
2001 Benimle Evlenir misin?
2004 Türkü Filmi: Kapkaç
2004 İstanbul Şahidimdir
2004 Gizli Dünyalar
2005 Emret Komutanım
2006 Belalı Baldız
2006 Yaşanmış Şehir
2006 Selena
2005-2007 Hırsız Polis
2007 Doktorlar
2007 Hepsi 1
2008 Memur Muzaffer
2008 Binbir Gece
2010 Mükemmel Çift
2011 Akasya Durağı
2011 Başrolde Aşk
2011 Ve İnsan Aldandı
2012 Hayatımın Rolü
2013 Altındağlı
2013 Yalan Dünya
2014 Galip Derviş Zafer Taşçı
2014 Kiraz Mevsimi
2015 Çilek Kokusu
2016 Zengin Kısmet
2017-2018 Kalbimdeki Deniz
2019 Verda
2019 Kimse Bilmez
2020 Mucize Doktor
2022-2023 Kuruluş Osman
2024 Kirli Sepeti