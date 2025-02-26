Zembilli dizisine Kubilay Penbeklioğlu dahil oldu! Kubilay Penbeklioğlu kimdir?

Lisans eğitimi sırasında Ankara Devlet Tiyatrosu ve TRT'de çocuk ve gençlik dramalarında (Mavi Gezegen, Masallar, Uçan Balon bazıları) oyunculuk yaptı.

Üniversite döneminde oyunculuk dersleri dışında çocuk draması ve çocuk tiyatrosu üzerine kapsamlı dersler aldı.(Sevinç Sokullu) Bunun üzerine öğrencilik yıllarında ve mezun olduktan sonra çeşitli ilk ve ortaöğretim okullarında (Aşye Abla Koleji, Evrensel Koleji, Anadolu Lisesi-Ankara; İstek Vakfı Bilge Kaan Koleji, Uğur Koleji-İstanbul) drama öğretmenliği yaptı. Temmuz 1997'de evlendi. Eşinin görevi dolayısıyla İstanbul'a yerleşti.