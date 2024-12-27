Zembilli dizisine Murat Kılıç dahil oldu! Murat Kılıç kimdir? Hangi dizi ve filmlerde rol almıştır?

15. Altın Koza Film Festivali’nde Made in Europe filmiyle en iyi erkek oyuncu ödülünü 15 arkadaşıyla birlikte paylaştı. Nuri Bilge Ceylan’ın yönettiği 2011 Cannes Film Festivali’nde “Jüri Büyük Ödülü’nü” kazanan Bir Zamanlar Anadolu'da filminde Polis İzzet rolünü başarıyla canlandırdı. 2012 yılında Erden Kıral'ın yönettiği Yük filminde oynadı.

THY, Turkcell, Garanti Bankası, Sinpaş, Tivibu, Finansbank reklamlarında oynadı.

“Keşanlı Ali Destanı (2011) ve Merhamet (2013) dizilerinde de rol almış olan Murat Kılıç, son olarak Mehmet Can Mertoğlu'nun yönetmiş olduğu, 69. Cannes Film Festivali'nin Eleştirmenler Haftası'ında "Yılın en Yenilikçi Yönetmeni" ve Saraybosna Film Festivali'nde "En İyi Film" ödülüne layık görülen Albüm (2016) filminde Şebnem Bozoklu ile başrolü paylaşmıştır.