Zembilli dizisine Murat Kılıç dahil oldu! Murat Kılıç kimdir? Hangi dizi ve filmlerde rol almıştır?
Zembilli dizisine Murat Kılıç dahil oldu. Dizi ve sinema oyuncusu olan Murat Kılıç’ın hayatı ve hangi film ve dizilerde rol aldığı merak ediliyor. Peki, Murat Kılıç kimdir? Murat Kılıç hangi dizi ve filmlerde rol almıştır? İşte detaylar…
Murat Kılıç kimdir?
7 Eylül 1971 yılında doğan Murat Kılıç Türk sinema, dizi ve tiyatro oyuncusudur.
Akademi İstanbul Oyunculuk Bölümü ve İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesinden mezun oldu.
Dostlar Tiyatrosu, İstanbul Devlet Tiyatrosu ve Tiyatro Stüdyosu’nda birçok oyunda yer aldı. İlk olarak Hadi Uç Bakalım, Karım ve Annem dizilerinde oynadı. Ancak asıl popülerliği 1997 yılında çıkan FıratPen reklamında oldu.
15. Altın Koza Film Festivali’nde Made in Europe filmiyle en iyi erkek oyuncu ödülünü 15 arkadaşıyla birlikte paylaştı. Nuri Bilge Ceylan’ın yönettiği 2011 Cannes Film Festivali’nde “Jüri Büyük Ödülü’nü” kazanan Bir Zamanlar Anadolu'da filminde Polis İzzet rolünü başarıyla canlandırdı. 2012 yılında Erden Kıral'ın yönettiği Yük filminde oynadı.
THY, Turkcell, Garanti Bankası, Sinpaş, Tivibu, Finansbank reklamlarında oynadı.
“Keşanlı Ali Destanı (2011) ve Merhamet (2013) dizilerinde de rol almış olan Murat Kılıç, son olarak Mehmet Can Mertoğlu'nun yönetmiş olduğu, 69. Cannes Film Festivali'nin Eleştirmenler Haftası'ında "Yılın en Yenilikçi Yönetmeni" ve Saraybosna Film Festivali'nde "En İyi Film" ödülüne layık görülen Albüm (2016) filminde Şebnem Bozoklu ile başrolü paylaşmıştır.
Murat Kılıç hangi dizi ve filmlerde rol almıştır?
Diziler
Hadi Uç Bakalım (2003)
Karım ve Annem (2005)
İki Aile (2006-2008)
Baba Ocağı (2008-2009)
Keşanlı Ali Destanı (2011)
Merhamet (2013)
Galip Derviş (2013)
Yalan Dünya (2014)
Nöbet (2019)
Çıplak (2020)
Hekimoğlu (2021)
Terapist (2021)
50m2 (2021)
Yalancı (2021)
Hamlet (2021)
Alef (2022)
Dünya Bu (2023)
Terzi (2023)
Deneme Çekimi (2023)
Altın Kafes (2023)
Derin Mor (2023)
Kübra (2024)
Kuvvetli Bir Alkış (2024)
Zembilli (2025-)
Bir İhtimal Daha Var (Yakında)
Handan (Yakında)
Sinema filmleri
Adada Aşk (2002)
Bıyık (2003)
Made in Europe (2007)
Son Osmanlı Yandım Ali (2008)
Bornova Bornova (2009)
Saç (2010)
Bir Zamanlar Anadolu'da (2011)
Yük (2012)
Albüm (2016)
Anons (2017)
Paranın Korkusu (2018)
Sen Ben Lenin (2021)
Kumbara (2021)
Yaren Leylek (2024)
Büyük Kuşatma (2024)
Umami (2025)