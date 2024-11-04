Zeynep Sönmez Merida Açık Kadınlar Tenis Turnuvası’nda şampiyon oldu! Zeynep Sönmez kimdir?
Zeynep Sönmez, Meksika'da düzenlenen Merida Açık Kadınlar Tenis Turnuvası’nda ABD'li rakibi Ann Li'yi 6-2 ve 6-1 mağlup ederek kariyerinin ilk WTA şampiyonluğunu kazandı. Peki, Zeynep Sönmez kimdir? İşte detaylar…
Zeynep Sönmez kimdir?
30 Nisan 2002 yılında doğan Zeynep Sönmez, Türk profesyonel tenis oyuncusudur.
Sönmez, Kadınlar Tenis Birliği (WTA) tarafından 15 Temmuz 2024'teki tek kadınlar sıralamasına göre 130.'lukla kariyerinin en yüksek sıralamasına erişmiştir. ITF Kadınlar Turunda dört tekler şampiyonluğu kazandı.
4 Kasım 2024'te ABD'li rakibi Ann Li'yi 6-2 ve 6-1 ile mağlup etti ve WTA Merida Açık'ta kariyerinin ilk WTA şampiyonluğunu kazandı. WTA sıralamasında ise bu şampiyonlukla birlikte ilk 100'e girdi.
Sönmez, Billie Jean King Kupası'nda Türkiye adına katıldı ve galibiyet/mağlubiyet sayısı 3-1'dir.
WTA'ya ilk çıkışını Rosmalen Çim Kort Şampiyonası'nda elemelerde Türkiye'yi temsil etti.
2024 Avustralya Açık - Tek kadınlar turnuvası ön elemeleri ilk turunda Çinli Xiaodi You’yu 2-0, ikinci turunda Sırp Olga Danilović'i 2-1 yenerek final turuna yükseldi. Final turunda karşılaştığı İsviçreli Lulu Sun'a 2-1 yenilerek turnuvadan elendi.
2024 Roland Garros - Tek kadınlar turnuvası ön elemeleri ilk turunda Sırp raket Dejana Radanović'i 2-0, ikinci turunda Belaruslu Aliaksandra Sasnovich'i 2-1 yenerek final turuna yükseldi. Final turunda Hırvat raket Jana Fett'i 2-0 yendi ve kariyerindeki ilk Grand Slam ana tablosuna kalma başarısını elde etmiş oldu. İlk tur maçında 22 numaralı seri başı ABD'li Emma Navarro ile eşleşen Zeynep Sönmez maçı 2-0 kaybederek turnuvadan elendi.
2024 Wimbledon - Tek kadınlar ön elemeleri ilk turunda Japon Mai Hontama'yı 2-0, ikinci turunda Sloven Polona Hercog'u 2-1 yenerek final turuna yükseldi. Final turunda Ukraynalı raket Daria Snigur'a 2-1 yenilerek turnuvaya veda etmiş oldu.
2024 Amerika Açık - Tek kadınlar ön elemeleri ilk turunda Macar Dalma Galfi'yi 2-0, ikinci turunda İsviçreli Jil Teichmann'ı 2-0 yendi. Final turunda Belaruslu raket Aliaksandra Sasnovich'e 2-0 yenilerek turnuvaya veda etti.