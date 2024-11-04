Zeynep Sönmez Merida Açık Kadınlar Tenis Turnuvası’nda şampiyon oldu! Zeynep Sönmez kimdir?

Zeynep Sönmez kimdir?

30 Nisan 2002 yılında doğan Zeynep Sönmez, Türk profesyonel tenis oyuncusudur.

Sönmez, Kadınlar Tenis Birliği (WTA) tarafından 15 Temmuz 2024'teki tek kadınlar sıralamasına göre 130.'lukla kariyerinin en yüksek sıralamasına erişmiştir. ITF Kadınlar Turunda dört tekler şampiyonluğu kazandı.

4 Kasım 2024'te ABD'li rakibi Ann Li'yi 6-2 ve 6-1 ile mağlup etti ve WTA Merida Açık'ta kariyerinin ilk WTA şampiyonluğunu kazandı. WTA sıralamasında ise bu şampiyonlukla birlikte ilk 100'e girdi.