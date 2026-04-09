Ziraat Bankası 3 farklı kadroda 255 kişiyi işe alacak! KPSS şartı yok... Tarih belli

Bankacılık alanında kariyer amaçlayan binlerce adayın dört gözle takip ettiği ilan nihayet yayımlandı. Ziraat Bankası ile Ziraat Katılım, uzman yardımcılığı ve müfettiş yardımcılığı kadrolarında totalde 255 kişiyi işe alacağını duyurdu. İİBF, SBF, hukuk ve mühendislik mezunlarının başvuru yapabileceği alımlarda KPSS ve YDS şartı aranmayacak. Adaylar, yazılı sınava Ankara veya İstanbul’da katılım sağlayabilecek.