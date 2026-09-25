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  4. Zirvede kıyasıya yarış! En çok şubesi bulunan marketlerde ilk sıra değişti... Sayılar belli oldu

Zirvede kıyasıya yarış! En çok şubesi bulunan marketlerde ilk sıra değişti... Sayılar belli oldu

Türkiye çapınca yüzlerce market zinciri on binlerce mağazayla tüketiciye dokunurken, en çok şubeye sahip markalar arasındaki rekabet de dikkat çekiyor. Peki zirvede hangi market var? İşte cevabı

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Zirvede kıyasıya yarış! En çok şubesi bulunan marketlerde ilk sıra değişti... Sayılar belli oldu - Sayfa 1

Türkiye’de 5’ten fazla mağazası bulunan 200’ün üzerinde market zinciri faaliyet gösteriyor. Ülke genelindeki yaygınlıklarıyla öne çıkan bu zincirlerin toplam mağaza sayıları da sektörün ulaştığı büyüklüğü gözler önüne seriyor. En fazla şubeye sahip marketler arasındaki sıralamada ise dikkat çeken değişiklikler yaşandı.

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Zirvede kıyasıya yarış! En çok şubesi bulunan marketlerde ilk sıra değişti... Sayılar belli oldu - Sayfa 2

1. BİM: 14,851

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Zirvede kıyasıya yarış! En çok şubesi bulunan marketlerde ilk sıra değişti... Sayılar belli oldu - Sayfa 3

2. A101: 13,576

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Zirvede kıyasıya yarış! En çok şubesi bulunan marketlerde ilk sıra değişti... Sayılar belli oldu - Sayfa 4

3. ŞOK: 11,074

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