Zirvede kıyasıya yarış! En çok şubesi bulunan marketlerde ilk sıra değişti... Sayılar belli oldu
Türkiye çapınca yüzlerce market zinciri on binlerce mağazayla tüketiciye dokunurken, en çok şubeye sahip markalar arasındaki rekabet de dikkat çekiyor. Peki zirvede hangi market var? İşte cevabı
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Türkiye’de 5’ten fazla mağazası bulunan 200’ün üzerinde market zinciri faaliyet gösteriyor. Ülke genelindeki yaygınlıklarıyla öne çıkan bu zincirlerin toplam mağaza sayıları da sektörün ulaştığı büyüklüğü gözler önüne seriyor. En fazla şubeye sahip marketler arasındaki sıralamada ise dikkat çeken değişiklikler yaşandı.
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