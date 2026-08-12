Zirvede tek başına; Elon Musk, Zuckerberg, Jeff Bezos bile yakalayamıyor! İşte en değerli şirket

Global şirketler içerisindeki değer yarışı sürat kesmeden sürüyor. Teknoloji ve finans ekosisteminin devleri zirve için rekabet ederken, bir firma piyasa değeriyle rakiplerinden ayrışmayı başardı. Companiesmarketcap verilerine göre dünyanın en değerli şirketi, Elon Musk, Mark Zuckerberg ve Jeff Bezos'un şirketlerini de geride bıraktı.