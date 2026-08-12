Zirvede tek başına; Elon Musk, Zuckerberg, Jeff Bezos bile yakalayamıyor! İşte en değerli şirket
Teknoloji devlerinin milyarlarca dolarlık değerine rağmen ilk sıradaki firma rakiplerine açık ara fark attı. Elon Musk, Mark Zuckerberg ve Jeff Bezos gibi isimlerin şirketleri geride bırakırken, dünyanın en değerli şirketi belli oldu.
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Global şirketler içerisindeki değer yarışı sürat kesmeden sürüyor. Teknoloji ve finans ekosisteminin devleri zirve için rekabet ederken, bir firma piyasa değeriyle rakiplerinden ayrışmayı başardı. Companiesmarketcap verilerine göre dünyanın en değerli şirketi, Elon Musk, Mark Zuckerberg ve Jeff Bezos'un şirketlerini de geride bıraktı.
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