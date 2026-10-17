Zirvede yanına yaklaşan bile olmadı! Piyasa değeri en yüksek restoran zinciri belli oldu
Dünyanın en değerli restoran zincirleri belli oldu. Companiesmarketcap verilerine göre hazırlanan listede zirvenin sahibi rakipleriyle arasındaki farkı açarken ilk sıralardaki şirketler de dikkat çekti.
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Küresel restoran sektöründe şirketlerin piyasa değerleri arasındaki rekabet sürüyor. Companiesmarketcap verilerine göre piyasa değeri en yüksek restoran zinciri belli oldu. Zirvede yer alan şirket, rakiplerini geride bırakarak listenin ilk sırasına yerleşti.
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