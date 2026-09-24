Zirveden çok uzak! Boğaziçi'nin yeri şoke etti... İşte URAP'a göre Türkiye'nin ilk 20 üniversitesi
URAP'ın 2025–2026 Akademik Performans Sıralaması açıklandı. Türkiye'deki üniversitelerin akademik verimliliklerine göre derlendiği listede ilk 20'ye giren kurumlar belli oldu.
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Üniversitelerin akademik verimliliklerini tartıp değerlendiren URAP, 2025–2026 sıralamasını paylaştı. Türkiye çapındak üniversitelerin yer aldığı listede ilk 20 sıradaki kurumlar dikkat çekerken, Boğaziçi Üniversitesi'nin sıralamadaki yeri de dikkat çekti. İşte URAP verilerine göre Türkiye'nin en başarılı 20 üniversitesi.
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