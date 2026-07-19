Zorlu duvarlara meydan okuyor: BİM'e bugün 3 Fonksiyonlu Kırıcı Delici Matkap geliyor!

Evde ve iş yerinde tadilat işlerini zahmetsizce bitirmek isteyenlere müjde! Bugün BİM muhteşem bir performans canavarını raflara taşıyor. 800 watt yüksek gücü ve 3 farklı fonksiyonu ile kırma, delme ve darbeli delme işlerini çocuk oyuncağına dönüştüren profesyonel matkap geliyor. Yanında hediye edilen 5 parçalık özel uç setiyle kutudan çıktığı an çalışmaya hazır olan bu kaçırılmayacak bütçe dostu ürünü tükenmeden satın alın...
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