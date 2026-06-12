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Zorlu kırışıklıklara profesyonel çözüm: Tefal Buhar Kazanlı Ütü 13 Haziran Cumartesi ŞOK’ta!

Şok, 13-16 Haziran 2026 tarihlerini kapsayan Cumartesi aktüel ürünler kataloğunu yayına alarak ev teknolojisinde büyük bir indirim hamlesi başlattı. Yeni kampanya döneminin en çok konuşulan ve en çok talep görmesi beklenen ürünü, sınırlı stoklarla raflara çıkacak olan Tefal Pro Express Protect buhar kazanlı ütü oldu. Tüketicilerin yorulmadan alışveriş yapabilmesi amacıyla Cepte Şok uygulamasında 'Şok’tan Üste Gelsin' seçeneğiyle ücretsiz adrese teslimatlı olarak satışa sunulan bu profesyonel cihaz, gelişmiş teknik donanımıyla ev işlerini kolaylaştırmayı hedefliyor.

Zorlu kırışıklıklara profesyonel çözüm: Tefal Buhar Kazanlı Ütü 13 Haziran Cumartesi ŞOK’ta! - Sayfa 1

BRAUN SE 3202 SILK-EPIL 3 EPİLASYON ALETİ SETİ

Fiyat: 1,699 TL

KİWİ DÖNER BAŞLIKLI DİŞ FIRÇASI

Fiyat: 399 TL

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Zorlu kırışıklıklara profesyonel çözüm: Tefal Buhar Kazanlı Ütü 13 Haziran Cumartesi ŞOK’ta! - Sayfa 2

ŞOK 50 TL VE ÜZERİ ALIŞVERİŞLERDE GEÇERLİ KASA ARKASI İNDİRİMLER

HARIBO TV PAKETİ 375 G

Fiyat: 115 TL

DURU SIVI SABUN ÇEŞİTLERİ 3 L

Fiyat: 129 TL

CIF YÜZEY TEMİZLEYİCİ BEYAZ SABUN/SAKURA 1500 ML

Fiyat: 89 TL

ŞÖLEN LUPPO SANDVİÇ KEK 12’Lİ

Fiyat: 80 TL

DURU NEM BOMBASI ŞAMPUAN ÇEŞİTLERİ 600 ML

Fiyat: 89 TL

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Zorlu kırışıklıklara profesyonel çözüm: Tefal Buhar Kazanlı Ütü 13 Haziran Cumartesi ŞOK’ta! - Sayfa 3

CASADORA ÇİFT KİŞİLİK PİKE SETİ

Fiyat: 499 TL

DİNARSU KİLİM 80X150 CM

Fiyat: 349 TL

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Zorlu kırışıklıklara profesyonel çözüm: Tefal Buhar Kazanlı Ütü 13 Haziran Cumartesi ŞOK’ta! - Sayfa 4

TEFAL PRO EXPRESS PROTECT GV9230 BUHAR KAZANLI ÜTÜ

Fiyat: 10,699 TL

ROWENTA ULTIMATE EXPERIENCE MAESRIA SAÇ KURUTMA MAKİNESİ

Fiyat: 5,499 TL

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