Zorlu kırışıklıklara profesyonel çözüm: Tefal Buhar Kazanlı Ütü 13 Haziran Cumartesi ŞOK’ta!
Şok, 13-16 Haziran 2026 tarihlerini kapsayan Cumartesi aktüel ürünler kataloğunu yayına alarak ev teknolojisinde büyük bir indirim hamlesi başlattı. Yeni kampanya döneminin en çok konuşulan ve en çok talep görmesi beklenen ürünü, sınırlı stoklarla raflara çıkacak olan Tefal Pro Express Protect buhar kazanlı ütü oldu. Tüketicilerin yorulmadan alışveriş yapabilmesi amacıyla Cepte Şok uygulamasında 'Şok’tan Üste Gelsin' seçeneğiyle ücretsiz adrese teslimatlı olarak satışa sunulan bu profesyonel cihaz, gelişmiş teknik donanımıyla ev işlerini kolaylaştırmayı hedefliyor.
BRAUN SE 3202 SILK-EPIL 3 EPİLASYON ALETİ SETİ
Fiyat: 1,699 TL
KİWİ DÖNER BAŞLIKLI DİŞ FIRÇASI
Fiyat: 399 TL
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ŞOK 50 TL VE ÜZERİ ALIŞVERİŞLERDE GEÇERLİ KASA ARKASI İNDİRİMLER
HARIBO TV PAKETİ 375 G
Fiyat: 115 TL
DURU SIVI SABUN ÇEŞİTLERİ 3 L
Fiyat: 129 TL
CIF YÜZEY TEMİZLEYİCİ BEYAZ SABUN/SAKURA 1500 ML
Fiyat: 89 TL
ŞÖLEN LUPPO SANDVİÇ KEK 12’Lİ
Fiyat: 80 TL
DURU NEM BOMBASI ŞAMPUAN ÇEŞİTLERİ 600 ML
Fiyat: 89 TL
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