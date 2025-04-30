1 Mayıs okullar tatil mi, öğretmenler izinli mi? Yarın özel sektör izinli olacak mı?
1 Mayıs işçi bayramı için artık saatler kaldı ve vatandaşlar kimlerin yarın izinli olacağını merak ediyor. Peki 1 Mayıs okullar tatil mi, kimler izinli olacak, özel sektöre tatil var mı?
1 Mayıs Emek ve Dayanışma günü yarın milyonlarca kişi tarafından kutlanacak. Bazı illerimizde vatandaşlar hakları için yürüyüşe çıkacak. Bununla birlikte özel sektör, öğretmen ve öğrencilerin yarın, yani 1 Mayıs’ta tatil olup olmadığı merak konusu.
Peki 1 Mayıs’ta okullar tatil mi, öğretmenler izinli mi, ders işlenecek mi? Özel sektör 1 Mayıs’ta tatil yapacak mı, yapmazsa ne olacak?
1 MAYIS’TA OKULLAR TATİL Mİ?
1 Mayıs İşçi Bayramı dolayısıyla okullar 1 gün tatil olacak. Öğrenciler, bu tarihte derslere ara verecek. Ancak Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2024-2025 eğitim öğretim yılı takvimine göre 2 Mayıs'ta herhangi bir tatil bulunmuyor. Bu nedenle öğrenciler, 2 Mayıs Perşembe günü derslerine devam edecekler.