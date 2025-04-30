1 Mayıs okullar tatil mi, öğretmenler izinli mi? Yarın özel sektör izinli olacak mı?

1 Mayıs Emek ve Dayanışma günü yarın milyonlarca kişi tarafından kutlanacak. Bazı illerimizde vatandaşlar hakları için yürüyüşe çıkacak. Bununla birlikte özel sektör, öğretmen ve öğrencilerin yarın, yani 1 Mayıs’ta tatil olup olmadığı merak konusu.