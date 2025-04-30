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  4. 1 Mayıs okullar tatil mi, öğretmenler izinli mi? Yarın özel sektör izinli olacak mı?

1 Mayıs okullar tatil mi, öğretmenler izinli mi? Yarın özel sektör izinli olacak mı?

1 Mayıs işçi bayramı için artık saatler kaldı ve vatandaşlar kimlerin yarın izinli olacağını merak ediyor. Peki 1 Mayıs okullar tatil mi, kimler izinli olacak, özel sektöre tatil var mı?

1 Mayıs okullar tatil mi, öğretmenler izinli mi? Yarın özel sektör izinli olacak mı? - Sayfa 1

1 Mayıs Emek ve Dayanışma günü yarın milyonlarca kişi tarafından kutlanacak. Bazı illerimizde vatandaşlar hakları için yürüyüşe çıkacak. Bununla birlikte özel sektör, öğretmen ve öğrencilerin yarın, yani 1 Mayıs’ta tatil olup olmadığı merak konusu. 

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1 Mayıs okullar tatil mi, öğretmenler izinli mi? Yarın özel sektör izinli olacak mı? - Sayfa 2

Peki 1 Mayıs’ta okullar tatil mi, öğretmenler izinli mi, ders işlenecek mi? Özel sektör 1 Mayıs’ta tatil yapacak mı, yapmazsa ne olacak?

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1 Mayıs okullar tatil mi, öğretmenler izinli mi? Yarın özel sektör izinli olacak mı? - Sayfa 3


1 MAYIS’TA OKULLAR TATİL Mİ?


1 Mayıs İşçi Bayramı dolayısıyla okullar 1 gün tatil olacak. Öğrenciler, bu tarihte derslere ara verecek. Ancak Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2024-2025 eğitim öğretim yılı takvimine göre 2 Mayıs'ta herhangi bir tatil bulunmuyor. Bu nedenle öğrenciler, 2 Mayıs Perşembe günü derslerine devam edecekler.

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1 Mayıs okullar tatil mi, öğretmenler izinli mi? Yarın özel sektör izinli olacak mı? - Sayfa 4

1 MAYIS NEDİR, RESMİ TATİL Mİ?


Tıpkı diğer resmi tatillerde olduğu gibi 1 Mayıs tarihi de Türkiye’de resmi tatil ilan ediliyor. 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü (İşçi Bayramı) nedeniyle öğrenciler yarın okula gitmeyecek.

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