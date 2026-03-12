13 Mart okullar tatil mi, yarın okul var mı, bayram tatili ne zaman başlıyor?
Ramazan bayramı yaklaşırken milyonlarca çalışan ve öğrenci, izin günlerini merak ediyor. MEB, öğrenci ve velilerin merakla beklediği Ramazan bayramı tatilini açıkladı. Peki yarın okul var mı, tatil ne zaman, 13 Mart okula gidilecek mi?
Milyonlarca öğrenci ve velinin gözü bu ayki Ramazan bayramında. Her yıl coşkuyla kutlanan bayramda eş dost bir araya geliyor, birbirinden uzak kalanlar bir kez daha yakınlaşma imkanı buluyor. Bununla birlikte bayram tatili de en merak edilen konulardan. Peki yarın okul tatil mi, 13 Mart okul var mı, bayram tatili ne zaman?
Her yıl farklı günlerde Ramazan bayramı eda edilirken, bu yıl da bayram 19 Mart itibariyle başlayacak. Öğrencilerin okula ne zaman gidip gitmeyeceği, tatilin ne zaman başlayacağı ve 13 Mart’ta okulun tatil olup olmadığı merak konusu. Ve MEB bu konuya netlik kazandırdı.
Milli Eğitim Bakanlığına (MEB) bağlı ilk ve ortaöğretim kurumlarındaki öğrenciler, bu eğitim öğretim yılının ilk ara tatilini 10-14 Kasım 2025'te yapmıştı. Ara tatilin ardından yarıyıl tatili de 19 Ocak Pazartesi günü başladı ve 30 Ocak Cuma günü sona erdi. Gözler bu kez 19 Mart öncesi verilen tatilde.