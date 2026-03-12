13 Mart okullar tatil mi, yarın okul var mı, bayram tatili ne zaman başlıyor?

Milyonlarca öğrenci ve velinin gözü bu ayki Ramazan bayramında. Her yıl coşkuyla kutlanan bayramda eş dost bir araya geliyor, birbirinden uzak kalanlar bir kez daha yakınlaşma imkanı buluyor. Bununla birlikte bayram tatili de en merak edilen konulardan. Peki yarın okul tatil mi, 13 Mart okul var mı, bayram tatili ne zaman?