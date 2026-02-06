2026 YKS Başvuruları Başladı: Ücret ve Sınav Tarihleri
Milyonlarca üniversite hayali kuran adaylar için beklenen duyuru geldi. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) başvuru sürecini resmen başlattı. Üniversite adaylarının merakla beklediği süreç nasıl işliyor, detaylıca anlattık. İşte başvuru tarihi ve sınav ücretleri…
Üniversite hayali kuran milyonlarca genç aday, hayalini kurduğu işe giden yolda 2026’da YKS sınavından geçecek. Her yıl heyecanlı geçen bu süreç, 2026’da da kaldığı yerden devam ediyor.
Milyonlarca aday sınav tarihini ve ücretini merak ediyor. Bu içeriğimizde tüm detayları sizler için anlattık…
2026 YKS NE ZAMAN?
-TYT: 20 Haziran 2026 Cumartesi
-AYT: 21 Haziran 2026 Pazar
-YDT: 21 Haziran 2026 Pazar
