2026 YKS ne zaman? TYT, AYT ve YDT sınav tarihleri ile ÖSYM başvuru takvimi
Milyonlarca üniversite adayı genç, istediği üniversiteyi kazanıp hayalini kurduğu mesleği yapmak istiyor. Bunun için de her yıl TYT, AYT ve YDT sınavları düzenleniyor. Peki 2026 YKS ne zaman, TYT, AYT ve YTD sınav tarihleri başvuruları ve detayları…
Milyonlarca üniversite adayı, var gücüyle çalışıp hayalindeki mesleğe kavuşmak için üniversite hedeflerinin peşinden koşuyor. 2025 yılında artık sona doğru ilerlerken, gözler 2026 üniversite sınavına çevrildi.
Peki 2026 üniversite sınavı ne zaman yapılacak, tarih belli oldu mu? İşte tüm ayrıntılar ve öne çıkanlar…
2026 ÜNİVERSİTE SINAVI NE ZAMAN - YKS 2026 TARİHİ
ÖSYM 2026 sınav takvimini açıkladı. Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) 20–21 Haziran 2026’da yapılacak.