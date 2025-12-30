33 ilde okullar tatil edildi! Valilikler peş peşe açıkladı: İşte 31 Aralık kar tatili olan iller...
Yurdun büyük bölümünde etkili olan kar yağışı, don ve buzlanma etkisini sürdürüyor. Birçok il ve ilçelerde eğitim-öğretime ara verildi.
Türkiye genelinde etkili olan yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle, 31 Aralık Çarşamba günü birçok ilde eğitime ara verildi.
Meteoroloji'den gelen fırtına uyarılarının ardından valilikler peşe kar tatili kararı almaya başladı. Yılbaşı tatiliyle birleşen bu zorunlu ara sonrası öğrenciler ve veliler, güncel tatil olan iller listesini yakından takip ediyor.
İşte 31 Aralık'ta okulların tatil olduğu iller...
SİNOP
Sinop genelinde etkisini sürdüren olumsuz hava koşulları ve buzlanma riski nedeniyle taşımalı eğitime ara verildiği açıklandı. Valilik, önleyici tedbir kapsamında belirli ilçelerdeki taşımalı okullarda eğitime bir gün süreyle ara verildiğini duyurdu.
ARTVİN
Artvin merkezi ile bazı ilçelerde, köy yollarının kapalı olması ve buzlanma riski nedeniyle taşımalı eğitime yarın ara verildi. Valilik, ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı tedbir amaçlı Borçka, Murgul, Şavşat ve Ardanuç'ta okulların tatil edildiğini belirtti.