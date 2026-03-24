600 bin adayın beklediği MSÜ sınavı açıklandı, peki nasıl ve nereden bakılır?
Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı sonuçları, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından bugün itibarıyla erişime açıldı. 1 Mart Pazar günü gerçekleştirilen ve 600 binden fazla adayın katıldığı sınavın ardından beklenen an geldi. ÖSYM, sınavın hemen ardından temel soru kitapçığı ve cevap anahtarını yayınlayarak adaylara kendi değerlendirmelerini yapma imkanı sunmuştu. Şimdi ise resmi sonuçlar, adayların gelecekteki kariyer planlamaları için belirleyici olacak.
Sınavda adaylara, Türkçe, Sosyal Bilimler, Temel Matematik ve Fen Bilimleri testlerinden oluşan toplam 120 çoktan seçmeli soru yöneltilmişti. 165 dakika süren bu maratonda ter döken binlerce genç, subay veya astsubay olma hayallerine bir adım daha yaklaşmak için sonuçları sabırsızlıkla bekliyordu. Peki MSÜ sınav sonuçlarına nasıl ve nereden bakılır; MSÜ sınav sonucu ekranı…
MSÜ SONUÇLARINA NASIL VE NEREDEN BAKILIR? TEKNİK AYRINTILAR
Peki, bu kadar yoğun bir trafiğin yaşandığı ÖSYM sistemine adaylar nasıl erişecek? Adaylar, MSÜ sınav sonuçlarını her zaman olduğu gibi ÖSYM'nin resmi sonuç sorgulama sayfası olan sonuc.osym.gov.tr adresinden öğrenebilecekler. Sisteme giriş yapabilmek için T.C. Kimlik Numarası ve aday şifresinin kullanılması gerekiyor. Ayrıca ÖSYM'nin mobil uygulamaları da sonuçlara hızlı erişim imkanı sağlıyor.