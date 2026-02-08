9 Şubat’ta okulları tatil mi, yarın okul var mı?
Milyonlarca öğrenci ve velinin gözü pazartesi günü okulların tatil edilip edilmemesinde. Geçtiğimiz hafta ülkenin dört bir yanında yağışlar nedeniyle okullar tatil edilirken, bu kez pazartesi için verilen karar merak konusu. Peki 9 Şubat Pazartesi okullar tatil mi, yarın okul var mı?
Sömestr tatilinin sona ermesiyle birlikte dersbaşı yapan milyonlarca öğrenci ve veli, haftanın ilk gününde hava durumu engeliyle karşılaşıp karşılaşmayacağını merak ediyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün 9 Şubat 2026 raporunda Marmara, İç Anadolu ve özellikle Doğu Anadolu bölgeleri için yaptığı yoğun kar ve fırtına uyarıları, "Yarın okullar tatil mi?" sorusunu Google'da en çok arananlar listesine taşıdı.
Birçok ilde etkisini artıran soğuk hava dalgası ve kar yağışı, özellikle ulaşımda aksamaların yaşanabileceği endişesini beraberinde getiriyor.