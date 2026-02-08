9 Şubat’ta okulları tatil mi, yarın okul var mı?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün 9 Şubat 2026 raporunda Marmara, İç Anadolu ve özellikle Doğu Anadolu bölgeleri için yaptığı yoğun kar ve fırtına uyarıları, "Yarın okullar tatil mi?" sorusunu Google'da en çok arananlar listesine taşıdı.