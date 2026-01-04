Birçok ilde eğitime kar engeli! Valilikler peş peşe açıkladı: İşte 5 Ocak kar tatili olan iller...
Yurdun birçok kentinde etkili olan kar yağışı nedeniyle birçok il ve ilçede eğitime 5 Ocak'ta ara verildi.
Türkiye genelinde etkili olan yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle, 5 Ocak pazartesi günü birçok ilde eğitime ara verildi. Meteoroloji'den gelen fırtına uyarılarının ardından valilikler peşe kar tatili kararı almaya başladı. Yılbaşı tatiliyle birleşen bu zorunlu ara sonrası öğrenciler ve veliler, güncel tatil olan iller listesini yakından takip ediyor.
İşte 5 Ocak'ta okulların tatil olduğu iller...
MALATYA
Malatya'nın Kale, Pütürge, Darende, Yazıhan ve Kuluncak ilçelerinde olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın taşımalı eğitime ara verildi.
BATMAN
Batman’ın Kozluk ilçesinin kırsal kesimlerinde etkili olan yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle belde, köy ve mezra okulları ile taşımalı eğitime yarın ara verildi.