Bursluluk sınavı başvuruları başladı mı, nasıl kayıt olunur, son gün ne zaman?
Her yıl olduğu gibi gözler bu yılki bursluluk sınavına çevrildi. MEB, öğrencilerin bu yılki kayıt sürecini açıkladı. Peki Bursluluk Sınavı ne zaman, başvurular başladı mı, son gün ne zaman?
2026 yılı İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) için başvuru süreci resmen başladı. Binlerce öğrenci İOKBS tarihini ve detaylarını merak ederken MEB, beklenen haberi duyurdu.
BURSLULUK SINAVI BAŞLADI MI, NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Milli Eğitim Bakanlığı takvimine göre başvurular 9 Şubat Pazartesi günü saat 10.00’da açıldı ve 11 Mart Çarşamba günü saat 23.59’a kadar devam edecek.
Başvuru ekranı üzerinden öğrenci ve okul bilgileri eksiksiz girildikten sonra, okul müdürlükleri başvuruları 13 Mart 2026 Cuma günü saat 17.00’ye kadar onaylayacak. Evraklarını zamanında teslim etmeyen öğrencilerin başvuruları geçersiz sayılacak.