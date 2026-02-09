Bursluluk sınavı başvuruları başladı mı, nasıl kayıt olunur, son gün ne zaman?

Öte yandan öğrenciler sınav tarihini de merak ediyor. Buna göre Bursluluk Sınavı; 26 Nisan 2026 Pazar günü tüm Türkiye’de aynı anda uygulanacak. Bu nedenle başvuru sürecini kaçırmamak, sınava katılım hakkı için kritik önem taşıyor.