Çıkma ihtimali yüksek 8 vakıf ve dernek bursu; Kapasite dolmadan başvurmalısınız.
Üniversite öğrencilerinin heyecanla beklediği burs başvuru süreçleri başladı. Ekonomim.com olarak derlediğimiz listedeki 8 vakıf ve dernek başvuru alıyor.
Çeşitli kurum ve vakıflar, öğrencilere destek olmak amacıyla yeni dönem burs programlarını duyurdu.
Lisans, yüksek lisans ve doktora seviyelerine yönelik sunulan geri ödemesiz nakdi yardımların yanı sıra ulaşım desteği gibi imkanlar da dikkat çekiyor.
Aylık veya dönemsel ödeme seçenekleriyle sağlanan bu burslar, yüz binlerce öğrencinin eğitim hayatındaki maddi yükünü hafifletmeyi hedefliyor.