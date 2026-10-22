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  4. Çıkma ihtimali yüksek 8 vakıf ve dernek bursu; Kapasite dolmadan başvurmalısınız.

Çıkma ihtimali yüksek 8 vakıf ve dernek bursu; Kapasite dolmadan başvurmalısınız.

Üniversite öğrencilerinin heyecanla beklediği burs başvuru süreçleri başladı. Ekonomim.com olarak derlediğimiz listedeki 8 vakıf ve dernek başvuru alıyor.

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Çıkma ihtimali yüksek 8 vakıf ve dernek bursu; Kapasite dolmadan başvurmalısınız. - Sayfa 1

Çeşitli kurum ve vakıflar, öğrencilere destek olmak amacıyla yeni dönem burs programlarını duyurdu.

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Çıkma ihtimali yüksek 8 vakıf ve dernek bursu; Kapasite dolmadan başvurmalısınız. - Sayfa 2

Lisans, yüksek lisans ve doktora seviyelerine yönelik sunulan geri ödemesiz nakdi yardımların yanı sıra ulaşım desteği gibi imkanlar da dikkat çekiyor.

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Çıkma ihtimali yüksek 8 vakıf ve dernek bursu; Kapasite dolmadan başvurmalısınız. - Sayfa 3

Aylık veya dönemsel ödeme seçenekleriyle sağlanan bu burslar, yüz binlerce öğrencinin eğitim hayatındaki maddi yükünü hafifletmeyi hedefliyor.

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Çıkma ihtimali yüksek 8 vakıf ve dernek bursu; Kapasite dolmadan başvurmalısınız. - Sayfa 4

BAŞVURUNUN KABUL EDİLME İHTİMALİ YÜKSEK

İşte üniversite öğrencilerinin burs için başvuru yapabileceği 8 dernek ve vakıf:

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