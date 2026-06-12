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  4. Dolar, euro, altın, borsa.... Bu hafta kim kazandırdı, kim kaybettirdi?

Dolar, euro, altın, borsa.... Bu hafta kim kazandırdı, kim kaybettirdi?

Haziran ayının ikinci haftasında finansal piyasalarda haftanın en çok kazandıran ve en fazla kaybettiren yatırım araçları açıklandı.

Dolar, euro, altın, borsa.... Bu hafta kim kazandırdı, kim kaybettirdi? - Sayfa 1

BORSA İSTANBUL

BIST 100 endeksi, en düşük 13.567,35 puanı ve en yüksek 14.125,84 puanı gördükten sonra haftayı, önceki hafta kapanışının yüzde 1,78 üzerinde 13.938,48 puandan tamamladı.

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Dolar, euro, altın, borsa.... Bu hafta kim kazandırdı, kim kaybettirdi? - Sayfa 2

GRAM ALTIN

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 3,66 azalışla 6 bin 232 lira oldu.

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Dolar, euro, altın, borsa.... Bu hafta kim kazandırdı, kim kaybettirdi? - Sayfa 3

CUMHURİYET ALTINI

Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 3,64 düşüşle 42 bin 6 lira oldu.

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Dolar, euro, altın, borsa.... Bu hafta kim kazandırdı, kim kaybettirdi? - Sayfa 4

ÇEYREK ALTIN

Geçen hafta sonu 10 bin 836 lira olan çeyrek altının satış fiyatı yüzde 3,66 azalışla 10 bin 439 liraya geriledi.

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