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  4. Dünyanın en iyi 100 üniversite açıklandı! Sıralamaya Türkiye'den sadece bir okul girebildi

Dünyanın en iyi 100 üniversite açıklandı! Sıralamaya Türkiye'den sadece bir okul girebildi

İstihdam edilebilirlik, sürdürülebilirlik, öğretmen kalitesi, öğrenci kalitesi, okulun kültürü gibi unsurları göz önünde bulundurarak dünyanın en iyi üniversitelerini açıklayan küresel pazar lider QS, dünya genelindeki en iyi 100 üniversiteyi açıkladı. Listeye Türkiye'den sadece bir üniversite girebildi

Dünyanın en iyi 100 üniversite açıklandı! Sıralamaya Türkiye'den sadece bir okul girebildi - Sayfa 1

104 lokasyona yayılmış 1.500'den fazla üniversiteyi ve 15.700 akademik programı kolayca karşılaştırma imkanı sunan QS, 2025 yılı en iyi küresel üniversiteler sıralamalarını açıkladı. URAP'ın ardından milyonlarca veri kaynağından net, doğru ve kesin bilgiler aldığını açıklayan QS'in 2025 dünyanın en iyi 100 üniversiteleri sıralaması şöyle oluştu.

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Dünyanın en iyi 100 üniversite açıklandı! Sıralamaya Türkiye'den sadece bir okul girebildi - Sayfa 2

1. Massachusetts Institute of Technology (MIT)

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Dünyanın en iyi 100 üniversite açıklandı! Sıralamaya Türkiye'den sadece bir okul girebildi - Sayfa 3

2. Imperial College London

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Dünyanın en iyi 100 üniversite açıklandı! Sıralamaya Türkiye'den sadece bir okul girebildi - Sayfa 4

3. University of Oxford

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