Dünyanın en iyi 100 üniversite açıklandı! Sıralamaya Türkiye'den sadece bir okul girebildi

104 lokasyona yayılmış 1.500'den fazla üniversiteyi ve 15.700 akademik programı kolayca karşılaştırma imkanı sunan QS, 2025 yılı en iyi küresel üniversiteler sıralamalarını açıkladı. URAP'ın ardından milyonlarca veri kaynağından net, doğru ve kesin bilgiler aldığını açıklayan QS'in 2025 dünyanın en iyi 100 üniversiteleri sıralaması şöyle oluştu.