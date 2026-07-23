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  4. En iyi üniversitesi sıralaması değişti; Zirve de artık ne Koç ne Marmara, ne de İTÜ var.

En iyi üniversitesi sıralaması değişti; Zirve de artık ne Koç ne Marmara, ne de İTÜ var.

Dünya genelinde kaliteli eğitim sistemleriyle öne çıkan üniversiteleri derleyen uniranks.com, Türkiye’nin ‘en’lerini de hazırladığı 20 üniversitelik listeyle paylaştı.

En iyi üniversitesi sıralaması değişti; Zirve de artık ne Koç ne Marmara, ne de İTÜ var. - Sayfa 1

Uluslararası yükseköğretim derecelendirme kuruluşu uniranks.com, Türkiye’nin en başarılı ilk 20 üniversitesini açıkladı.

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En iyi üniversitesi sıralaması değişti; Zirve de artık ne Koç ne Marmara, ne de İTÜ var. - Sayfa 2

Akademik performans, bölgesel etki ve küresel görünürlük kriterleri baz alınarak hazırlanan listede dengeler yeniden şekillendi.

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En iyi üniversitesi sıralaması değişti; Zirve de artık ne Koç ne Marmara, ne de İTÜ var. - Sayfa 3

Güncellenen endekste zirve el değiştirirken, köklü devlet ve vakıf kurumları arasındaki rekabet dikkat çekti.

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En iyi üniversitesi sıralaması değişti; Zirve de artık ne Koç ne Marmara, ne de İTÜ var. - Sayfa 4

Bölgesel değerlendirmelerde Asya ve Avrupa ölçeğinde de üst sıralarda temsil edilen yükseköğretim kurumları, ulusal akademinin küresel çaptaki yükselişini bir kez daha ortaya koydu.

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