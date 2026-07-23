En iyi üniversitesi sıralaması değişti; Zirve de artık ne Koç ne Marmara, ne de İTÜ var.
Dünya genelinde kaliteli eğitim sistemleriyle öne çıkan üniversiteleri derleyen uniranks.com, Türkiye’nin ‘en’lerini de hazırladığı 20 üniversitelik listeyle paylaştı.
Uluslararası yükseköğretim derecelendirme kuruluşu uniranks.com, Türkiye’nin en başarılı ilk 20 üniversitesini açıkladı.
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Akademik performans, bölgesel etki ve küresel görünürlük kriterleri baz alınarak hazırlanan listede dengeler yeniden şekillendi.
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Güncellenen endekste zirve el değiştirirken, köklü devlet ve vakıf kurumları arasındaki rekabet dikkat çekti.
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