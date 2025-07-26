Hangi üniversite ne kadar burs veriyor? İTÜ, ODTÜ, YTÜ, Koç, Sabancı, Boğaziçi...
2025-2026 akademik yılı için Türkiye'nin önde gelen üniversiteleri burs fiyatlarını güncelledi. Peki, üniversiteler hangi başarıya ne kadar burs imkanı tanıyor? Detaylar haberimizde...
Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ)
YKS’de ilk 100’e girip YTÜ’yü tercih eden öğrencilere aylık 50 bin TL burs verilecek. Ayrıca yurt imkânı, bilgisayar, kitap-kırtasiye desteği ve hediye çeki ile birlikte toplam destek 515 bin TL’yi bulacak. İlk 500’e giren öğrencilere 335 bin TL, ilk 1000’e girenlere ise 245 bin TL burs sağlanacak. Ayrıca binin üzerinde sıralamaya sahip öğrencilere de aylık 3 bin TL eşitlik bursu verilecek.
Boğaziçi Üniversitesi
Boğaziçi Üniversitesi'nde YKS’de ilk 3 sırada yer alan öğrencilere 120 bin TL tek seferlik ödül ile 9 ay boyunca toplam 18 bin TL burs sağlanacak. Bu öğrencilere yurt, yemek, kitap ve spor salonu desteği de veriliyor. Sıralamada 4-10 arasında yer alanlara 18 bin TL, 11-100 arasındakilere ise 12 bin TL burs sunulacak. 101-1000 arası öğrenciler içinse yurt garantisi veriliyor.
İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ)
İTÜ'de ilk 1000’e giren öğrenciler için birçok destek paketi hazırlandı. İlk 10’a girenlere 100 bin TL başarı ödülü, 5 yıl boyunca aylık 10 bin TL burs (yılda 9 ay) ve yurt dışında hazırlık eğitimi olanağı sağlanıyor. Öte yandan İTÜ Teknopark’ta şirket kurma önceliği, öğle yemeği desteği, ücretsiz konaklama ve spor tesislerine erişim de burs paketine dahil. İlk tercihini İTÜ yapan ve yerleşen öğrencilere ek olarak aylık 4 bin TL burs ile 2 bin TL’lik sporcu bursu da sağlanıyor.
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Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ)
ODTÜ'de ilk 3’e giren öğrenciler için tek seferlik 150 bin TL, 4-10 arasında olanlara ise 100 bin TL ödül verilecek. Aylık 12 bin TL bursun yanı sıra ücretsiz yurt, yemek, bilgisayar ve uluslararası programlara katılım desteği ile yurtdışı stajlar için gidiş-dönüş uçak bileti desteği de sunuluyor. Öte yandan ilk 1000’den başvuracak 10 öğrenciye Silikon Vadisi’nde staj ve ODTÜ Teknokent’te şirket kurma fırsatı verilecek.