Hangi üniversite ne kadar burs veriyor? İTÜ, ODTÜ, YTÜ, Koç, Sabancı, Boğaziçi...

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ)

İTÜ'de ilk 1000’e giren öğrenciler için birçok destek paketi hazırlandı. İlk 10’a girenlere 100 bin TL başarı ödülü, 5 yıl boyunca aylık 10 bin TL burs (yılda 9 ay) ve yurt dışında hazırlık eğitimi olanağı sağlanıyor. Öte yandan İTÜ Teknopark’ta şirket kurma önceliği, öğle yemeği desteği, ücretsiz konaklama ve spor tesislerine erişim de burs paketine dahil. İlk tercihini İTÜ yapan ve yerleşen öğrencilere ek olarak aylık 4 bin TL burs ile 2 bin TL’lik sporcu bursu da sağlanıyor.

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