İBB BURS BAŞVURU EKRANI 2024: İBB öğrenci bursu kaç TL?

İBB BURS BAŞVURU EKRANI 2024

İBB burs başvuruları başladı. Yapılan duyuruda "100 bin üniversite öğrencisine 15 bin TL eğitim desteği veriyoruz. İstanbul Senin uygulamamız üzerinden başvurular başladı." denildi. Başvuruları kabul edilen öğrenciler, İBB Sosyal Hizmetler Müdürlüğü tarafından SMS ile bilgilendirilecek.

Genç Üniversiteli Eğitim Bursu başvuru tarihleri 25 Eylül 2024 – 18 Ekim 2024 olarak belirlendi.