İBB BURS BAŞVURU EKRANI 2024: İBB öğrenci bursu kaç TL?
İBB burs başvuru ekranı 2024… Kariyer planlaması için üniversite yolunu tutan milyonlarca genç burs veren kredileri araştırıyor. Her yıl olduğu gibi bu yıl da İBB çok sayıda öğrenciye burs vereceğini duyurdu. Bu kapsamda başvurular da alınmaya başladı. İBB öğrenci bursu kaç TL?
İBB burs başvuru ekranı 2024: İBB öğrenci bursu kaç TL? sorusu araştırılıyor. Her yıl Eylül Ekim aylarında başvuru sürecini başlatan İBB bu yıl da start verdi ve başvuruları almaya başladı. Böylece öğrenciler online ortamda İBB’ye gitmeden başvuru yapabiliyor. İşte adım adım başvuru rehberi…
İBB BURS BAŞVURU EKRANI 2024
İBB burs başvuruları başladı. Yapılan duyuruda "100 bin üniversite öğrencisine 15 bin TL eğitim desteği veriyoruz. İstanbul Senin uygulamamız üzerinden başvurular başladı." denildi. Başvuruları kabul edilen öğrenciler, İBB Sosyal Hizmetler Müdürlüğü tarafından SMS ile bilgilendirilecek.
Genç Üniversiteli Eğitim Bursu başvuru tarihleri 25 Eylül 2024 – 18 Ekim 2024 olarak belirlendi.
İBB ÖĞRENCİ BURSU KAÇ TL?
Ntv’nin haberine göre İBB burs başvuruları İstanbul Senin uygulaması üzerinden gerçekleştiriliyor.
Eğitim yardımı başvurularınızı ve evrak işlemlerinizi web sayfamız gencuniversiteli.ibb.istanbul veya İstanbul Senin uygulamamız üzerinden gerçekleştirebilirsiniz.
Burs hakkı kazanan öğrencilere 5.000 TL + 5.000 TL + 5.000 TL olmak üzere 3 taksit halinde ödeme yapılacak.