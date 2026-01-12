İstanbul'da yarın okullar tatil mi? Valilikler açıkladı: İşte salı günü kar tatili olan iller...

Türkiye genelinde etkili olan yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle, 13 Ocak salı günü birçok ilde eğitime ara verildi.

Meteoroloji'den gelen fırtına uyarılarının ardından valilikler peşe kar tatili kararı almaya başladı. Öğrenciler ve veliler, güncel tatil olan iller listesini yakından takip ediyor.

İşte 13 Ocak'ta okulların tatil olduğu iller...