İstanbul'da yarın okullar tatil mi? Valilikler açıkladı: İşte salı günü kar tatili olan iller...
Yurdu etkisi altına alan soğuk hava ve kar yağışı hayatı olumsuz etkilemeyi sürdürüyor. Birçok ilde valilikler, kaymakamlıklar okulların tatil edildiğini duyurdu. Kar tatili haberleri sonrası vatandaşlar "yarın okullar tatil mi, salı günü okullar tatil mi, kar tatili son dakika açıklama, hangi illerde okullar tatil" şeklinde araştırmaya başladı. İŞTE KAR TATİLİ OLAN İLLER LİSTESİ...
Türkiye genelinde etkili olan yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle, 13 Ocak salı günü birçok ilde eğitime ara verildi.
Meteoroloji'den gelen fırtına uyarılarının ardından valilikler peşe kar tatili kararı almaya başladı. Öğrenciler ve veliler, güncel tatil olan iller listesini yakından takip ediyor.
İşte 13 Ocak'ta okulların tatil olduğu iller...
KAHRAMANMARAŞ
Kahramanmaraş'ta kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle Andırın, Çağlayancerit, Elbistan, Ekinözü, Göksun ve Nurhak ilçelerinin tamamında; Türkoğlu, Dulkadiroğlu, Onikişubat ve Pazarcık ilçelerinde ise kırsal mahallelerdeki bazı okullarda eğitime bir gün ara verildi.
ORDU
Ordu'nun Akkuş, Aybastı, Çamaş, Çatalpınar, Çaybaşı, Gölköy, Gürgentepe, İkizce, Kabataş, Korgan, Kumru, Mesudiye ve Ünye ilçelerinde yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle tüm eğitim kurumlarında eğitime bir gün süreyle ara verildi.