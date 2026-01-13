Kar tatili olan illeri valilikler açıkladı: 14 Ocak'ta okullar tatil mi? İstanbul, Ankara tatil mi?
Hava sıcaklıklarındaki keskin düşüşle birlikte pek çok noktada sağanak ve kar yağışı görülürken, olumsuz hava koşulları nedeniyle öğrenci ve velilerin gözü kulağı valiliklere çevrildi. Sosyal medyada ve arama motorlarında en çok sorulan soru ise "Yarın okullar tatil edilecek mi?" oldu.
İşte 14 Ocak Çarşamba günü kar tatili olan iller...
KONYA
Konya Valiliği tarafından yapılan açıklamaya göre, yoğun kar yağışı nedeniyle 14 Ocak Çarşamba günü il merkezi ile Ahırlı ve Hadim ilçelerinde eğitime bir gün ara verildi.
TUNCELİ
Tunceli Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, olumsuz hava koşulları ve buzlanma nedeniyle 14 Ocak Çarşamba günü il genelindeki tüm okullarda eğitime bir gün süreyle ara verildi.
ORDU
Ordu Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, kar yağışı ve buzlanma nedeniyle 14 Ocak Çarşamba günü Akkuş, Aybastı, Çamaş, Çaybaşı, Gölköy, Gürgentepe, İkizce, Kabadüz, Kabataş, Korgan, Kumru, Mesudiye ve Ulubey ilçelerinin tamamında, Altınordu, Fatsa, Ünye, Çatalpınar, Gülyalı ve Perşembe ilçelerinde ise kısmi olarak eğitime bir gün ara verildi.