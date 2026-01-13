  1. Ekonomim
  2. Foto Galeri
  3. Eğitim
  4. 81 ile yazı gönderildi: MEB yeni karne modelini duyurdu! Milyonlarca veli ve öğrenci...

81 ile yazı gönderildi: MEB yeni karne modelini duyurdu! Milyonlarca veli ve öğrenci...

MEB, karne sisteminde yeni bir döneme giriş yapıyor. 81 ile yazı gönderilirken, beceri ve gelişim raporu uygulamasına geçildiği açıklandı.

81 ile yazı gönderildi: MEB yeni karne modelini duyurdu! Milyonlarca veli ve öğrenci... - Sayfa 1

Milyonlarca öğrenci ve veli için yeni bir gelişme yaşandı. Eğitim sisteminde çok tartışılan karne sisteminde değişikliğe gidildi. MEB Bakan Yardımcısı Ömer Faruk Yelkenci'nin imzasıyla 81 ile gönderilen resmi yazıyla yeni sistem duyuruldu. Peki neler değişti?

1 | 6
81 ile yazı gönderildi: MEB yeni karne modelini duyurdu! Milyonlarca veli ve öğrenci... - Sayfa 2

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2024-2025 eğitim-öğretim yılından itibaren kademeli olarak beceri ve gelişim raporu uygulamasına geçildiğini açıkladı. 

2 | 6
81 ile yazı gönderildi: MEB yeni karne modelini duyurdu! Milyonlarca veli ve öğrenci... - Sayfa 3

Bakan Yardımcısı Ömer Faruk Yelkenci'nin imzasıyla 81 ile gönderilen resmi yazıya göre, belirlenen kademelerdeki öğrenciler artık karneyle birlikte kapsamlı gelişim raporları da alacak.

3 | 6
81 ile yazı gönderildi: MEB yeni karne modelini duyurdu! Milyonlarca veli ve öğrenci... - Sayfa 4

Söz konusu modelin odağında, öğrencinin sadece akademik başarısı değil; alan becerileri, kavramsal yetkinlikler ve sosyal-duygusal öğrenme becerileri yer alıyor. Bu becerilerin öğrenci tarafından ne ölçüde edinildiği somut verilerle hem öğrenciye hem de veliye sunulacak.

4 | 6