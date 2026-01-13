81 ile yazı gönderildi: MEB yeni karne modelini duyurdu! Milyonlarca veli ve öğrenci...
MEB, karne sisteminde yeni bir döneme giriş yapıyor. 81 ile yazı gönderilirken, beceri ve gelişim raporu uygulamasına geçildiği açıklandı.
Milyonlarca öğrenci ve veli için yeni bir gelişme yaşandı. Eğitim sisteminde çok tartışılan karne sisteminde değişikliğe gidildi. MEB Bakan Yardımcısı Ömer Faruk Yelkenci'nin imzasıyla 81 ile gönderilen resmi yazıyla yeni sistem duyuruldu. Peki neler değişti?
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2024-2025 eğitim-öğretim yılından itibaren kademeli olarak beceri ve gelişim raporu uygulamasına geçildiğini açıkladı.
Bakan Yardımcısı Ömer Faruk Yelkenci'nin imzasıyla 81 ile gönderilen resmi yazıya göre, belirlenen kademelerdeki öğrenciler artık karneyle birlikte kapsamlı gelişim raporları da alacak.