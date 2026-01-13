81 ile yazı gönderildi: MEB yeni karne modelini duyurdu! Milyonlarca veli ve öğrenci...

Söz konusu modelin odağında, öğrencinin sadece akademik başarısı değil; alan becerileri, kavramsal yetkinlikler ve sosyal-duygusal öğrenme becerileri yer alıyor. Bu becerilerin öğrenci tarafından ne ölçüde edinildiği somut verilerle hem öğrenciye hem de veliye sunulacak.