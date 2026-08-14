Mezuniyet sonrası çok hızlı iş bulan 9 üniversite bölümlü; Yapay zeka bile başa çıkamıyor.
Üniversite mezuniyeti sonrası kara kara düşünen gençleri rahatlatacak olan bölümleri eğitim uzmanı açıkladı. Bu 9 bölümden mezun olanlar genellikle hızlı iş buluyor.
Üniversite sonrası istihdam kaygısı taşıyan mezunlar için umut verici gelişmeler yaşanıyor. Eğitim uzmanı İsmail Koç’un paylaştığı verilere göre, öne çıkan 9 stratejik alan, gelişen yapay zeka teknolojilerine rağmen iş pazarındaki güçlü konumunu koruyor.
Söz konusu kritik branşlardan mezun olan gençler, sektörlerdeki nitelikli eleman ihtiyacı sayesinde kariyerlerine çok daha hızlı ve kolay bir başlangıç yapma imkanı buluyor.