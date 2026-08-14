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Mezuniyet sonrası çok hızlı iş bulan 9 üniversite bölümlü; Yapay zeka bile başa çıkamıyor.

Üniversite mezuniyeti sonrası kara kara düşünen gençleri rahatlatacak olan bölümleri eğitim uzmanı açıkladı. Bu 9 bölümden mezun olanlar genellikle hızlı iş buluyor.

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Mezuniyet sonrası çok hızlı iş bulan 9 üniversite bölümlü; Yapay zeka bile başa çıkamıyor. - Sayfa 1

Üniversite sonrası istihdam kaygısı taşıyan mezunlar için umut verici gelişmeler yaşanıyor. Eğitim uzmanı İsmail Koç’un paylaştığı verilere göre, öne çıkan 9 stratejik alan, gelişen yapay zeka teknolojilerine rağmen iş pazarındaki güçlü konumunu koruyor.

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Mezuniyet sonrası çok hızlı iş bulan 9 üniversite bölümlü; Yapay zeka bile başa çıkamıyor. - Sayfa 2

Söz konusu kritik branşlardan mezun olan gençler, sektörlerdeki nitelikli eleman ihtiyacı sayesinde kariyerlerine çok daha hızlı ve kolay bir başlangıç yapma imkanı buluyor.

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Mezuniyet sonrası çok hızlı iş bulan 9 üniversite bölümlü; Yapay zeka bile başa çıkamıyor. - Sayfa 3

İşte Koç’un sıraladığı o 9 bölüm:

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Mezuniyet sonrası çok hızlı iş bulan 9 üniversite bölümlü; Yapay zeka bile başa çıkamıyor. - Sayfa 4

MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ

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