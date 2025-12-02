  1. Ekonomim
  4. ÖABT atama oranları açıklandı; Öğretmen atamasında en şanslı branş belli oldu

Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi'nin atama oranları açıklandı. Buna göre sınıf öğretmenliği başta olmak üzere, DİKAB, PDR, BESYO, okul öncesi, İngilizce gibi branşların şansları belli oldu. Hangi branşa ne kadar kontenjan ayrıldığını öğrenmek için haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.

ÖABT branş bazlı atama oranları belli oldu. Sınıf öğretmenliği, Din Kültürü, PDR, BESYO, okul öncesi ve İngilizce gibi pek çok alanda beklenen tablo netleşti. Hangi branşa kaç kontenjan verildiğini ve detaylı dağılımı merak ediyorsanız, haberimizin devamında tüm ayrıntıları bulabilirsiniz.

1. Sınıf Öğretmenliği: 19.431 kişi, 4.378 atama, %22,5

2. Okul Öncesi: 56.542 kişi, 1.321 atama, %2,3

3. DİKAB: 59.390 kişi, 1.802 atama, %3

